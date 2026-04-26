في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. شمال سيناء تستقبل ملتقى البادية وانطلاق احتفالات عيد العمال والمسرح المتنقل بقويسنا وبرج العرب

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أجندة فعاليات متنوعة هذا الأسبوع، تنطلق اليوم الأحد بعدد من المحافظات داخل قصور الثقافة وخارجها، وتستمر حتى السبت 2 مايو المقبل، وتتنوع ما بين ملتقيات ثقافية، وعروض فنية، وبرامج موجهة للأطفال والشباب، إلى جانب القوافل الثقافية بالمناطق الأكثر احتياجا، بما يعكس حرص الوزارة على تحقيق العدالة الثقافية، وتعزيز الوعي المجتمعي في مختلف ربوع الجمهورية.

عاصمة الثقافة المصرية تستقبل ملتقى فنون البادية

تستقبل محافظة شمال سيناء، عاصمة الثقافة المصرية، بدءا من الثلاثاء 28 أبريل، فعاليات ملتقى "سيناء الثاني لفنون البادية"، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى بناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي الثقافي في المناطق الحدودية، وتزامنا مع احتفالات الذكرى الـ 44 لتحرير سيناء.

وتنفذ فعاليات الملتقى بقصر ثقافة العريش، وتتضمن باقة متنوعة من العروض الفنية على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة فرق العريش، والوادي الجديد، والغردقة للفنون الشعبية، إلى جانب فرقة الفيوم للفنون التلقائية. ومعرض للحرف اليدوية.

احتفالات ذكرى تحرير سيناء بالمحافظات

تنظم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع باقة متنوعة من الفعاليات ضمن برنامجها المكثف الهيئة احتفالا بذكرى تحرير سيناء، وذلك بالقاهرة والمحافظات.

وتنطلق الفعاليات اليوم الأحد من محافظة البحر الأحمر مع احتفالية بقصر ثقافة الغردقة، وتتواصل مع عروض الموسيقى العربية التي تقدمها فرق قصور الثقافة بالمحافظات، ومنها: الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، بورسعيد، الدقهلية، كفر الشيخ، القليوبية، أسيوط، الوادي الجديد، دمياط، وشمال سيناء.

كما يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الورش الفنية، واللقاءات الأدبية والتثقيفية التي تتناول الأهمية الاستراتيجية لأرض الفيروز، وتستعرض بطولات القوات المسلحة في استعادة الأرض، وتختتم الفعاليات مع احتفالية فنية بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي نهاية شهر أبريل الجاري.

برنامج متنوع احتفالا بعيد العمال

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا احتفالا بعيد العمال، يتضمن لقاءات تثقيفية وتوعوية، وحلقات نقاشية، وورش حكي تسلط الضوء على قيمة العمل ودوره في بناء المجتمع.

كما تناقش الفعاليات عددا من القضايا المرتبطة بالعمال، من بينها التحديات التي تواجه المرأة العاملة، وسبل دعمها وتمكينها، وتنفذ هذه الفعاليات بعدد من المحافظات، منها السويس، بني سويف، البحيرة، والجيزة، وغيرها.

أتوبيس الفن الجميل يواصل جولاته بالقاهرة



وضمن برامج وزارة الثقافة المعنية بنشر الوعي الثقافي ورفع الذائقة الجمالية لدى الأطفال، يواصل "أتوبيس الفن الجميل" هذا الأسبوع جولاته التثقيفية المجانية بمحافظة القاهرة.

ويشهد صباح اليوم الأحد زيارة إلى متحف جاير أندرسون، وتتواصل الفعاليات غدا الاثنين 27 أبريل بزيارة متحف المركبات الملكية، ويشهد يوم الأربعاء 29 أبريل زيارة إلى قلعة محمد علي.

وتشمل الجولات لقاءات تثقيفية وتوعوية، وورشا تفاعلية بمشاركة نخبة من الفنانين والمدربين المتخصصين.

قوافل ثقافية للمناطق الأكثر احتياجا

وتنظم الهيئة قافلتين ثقافيتين ضمن برامجها الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي وإتاحة الخدمات الثقافية بالمناطق الأكثر احتياجا.

تنطلق القافلة الأولى من محافظة المنوفية، وتحديدا بمركز قويسنا صباح غد الاثنين، فيما تتوجه القافلة الثانية إلى قرية بهيج بمدينة برج العرب بالإسكندرية بدءا من بعد غد الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتشمل القوافل محاضرات توعوية تناقش قضايا حياتية، إلى جانب لقاءات تثقيفية وأدبية، وعروضا فنية متنوعة للأطفال.