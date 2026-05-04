تجار مخدرات.. تفاصيل ضبط تشكيل عصابي غسل نصف مليار جنيه

أعلنت الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والمركبات) .

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 500 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

