سابوها على الجنط.. لصوص يسرقون 4 فرد كاوتش من سيارة بزهراء المعادي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلالها القائم على النشر من سرقة إطارات سيارته أثناء توقفها بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة.



بالفحص أمكن التوصل إلى القائم بالنشر مقيم بالجيزة وبسؤاله أفاد باكتشافه سرقة 4 إطارات خاصة بسيارته حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة .



أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصين - مقيمين بالجيزة) وبحوزتهما (دراجه نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ، المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، والإطارات المستولى عليها) ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.