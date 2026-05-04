سقوط عصابة تخصصت في تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى يضم (6 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى اصطناع محررات رسمية وعرفية مزورة وإستخدامها فى إنشاء حسابات وهمية والتقدم بها للحصول على قروض من شركات التمويل الإلكترونى مما مكنهم من الإستيلاء على مبالغ مالية من تلك الشركات.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (عدد من البطاقات الشخصية والكارنيهات "المصطنعة والمزورة" الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير)، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

