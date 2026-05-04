محمد المحمودي: الزمالك قوي محليا لكن أمام الأهلي يتغير المشهد

كشف الإعلامي محمد المحمودي، أن الحديث عن وجود عقدة بين الأهلي والزمالك في المواجهات المباشرة تدعمه الإحصائيات والأرقام خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح خلال برنامج “من القاهرة”، أن الزمالك قد يكون قادرًا على تحقيق الفوز أمام أي فريق، لكن نتائجه أمام الأهلي تحديدًا تميل بشكل واضح لصالح الأخير، مضيفًا: “هل فعلاً الأهلي عامل عقدة للزمالك؟ وهل الزمالك يقدر يكسب أي فريق لكن الموضوع بيقف عند الأهلي؟ أعتقد نعم”.

وأشار إلى أن الإحصائيات منذ عام 2005 وحتى الآن تُظهر تفوق الأهلي، حيث حقق نحو 39 انتصارًا مقابل 11 للزمالك و15 تعادلًا خلال 65 مباراة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس أفضلية واضحة للأهلي في مواجهات القمة.