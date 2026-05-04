قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن
تحذير للطلاب.. 8 أمور يحذر ارتكابها خلال التواجد في الجامعة
أبطال أوروبا.. هل تتكرر ملحمة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في أليانز أربنا
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة.. غدا
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
مصادر.. محمود ناجي حكمًا لـ مباراة الأهلي وانبي غدا في بطولة الدوري
الإنسانية في أبهى صورها.. صيدلي ينقذ حياة صغيرة تعرضت للاختناق بالمحلة.. صور وفيديو
وسط المحيط الأطلسي .. وفيات وإصابات بسبب مرض غامض على متن سفينة سياحية
طعن على المنشطات.. حسم مصير رمضان صبحي في وادا وكاس اليوم
مسؤول أمريكي: إيران اختلقت قصة الهجوم على السفينة
مدير البيئة بـ(OECD): مصر تحقق تقدمًا بيئيًا ملموسًا والهيدروجين الأخضر فرصة واعدة
الرؤية أونلاين لأول مرة.. تفاصيل قانون الأسرة للمسلمين بعد إحالته للجان المختصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جميلة يا بلدي.. محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة للارتقاء بمستوى النظافة| صور

محافظ كفر الشيخ ..
محافظ كفر الشيخ ..
محمود زيدان

دشن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، فعاليات المبادرة الشاملة «جميلة يا بلدي» من ميدان النصر، تحت شعار «إيد واحدة.. بلدنا أجمل»، للارتقاء بمنظومة النظافة والإنارة والتشجير والتجميل، معطيًا إشارة البدء لانطلاق الأعمال الميدانية بخطة متكاملة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة دار السلام حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعصام القصيف، رئيس جهاز النظافة والتجميل، وممثلي الكيانات الشبابية، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وعدد من القيادات التنفيذية والشباب المتطوعين بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ إن المبادرة تستهدف الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بشكل شامل، من خلال جدول زمني يتم تنفيذه على مستوى مراكز ومدن المحافظة ويتم تعميم المبادرة تباعًا بكافة المراكز، مؤكدًا تكثيف حملات التوعية لضمان وصول أهداف المبادرة إلى جميع المواطنين.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تعتمد على محاور متكاملة تشمل التوعية المجتمعية من خلال الندوات وحملات طرق الأبواب، إلى جانب المحور الفني الذي يستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة باستخدام معدات حديثة وماكينات تخطيط الشوارع والمكانس الآلية، فضلًا عن توفير زي موحد للعاملين يحمل اسم وشعار المبادرة، بما يعزز الانضباط ويُحسن المظهر الحضاري.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تقوم على شراكة حقيقية بين كافة القطاعات، حيث تشارك جامعة كفرالشيخ، والتربية والتعليم، والأزهر الشريف، والكنيسة، ومديريات الشباب والرياضة، والصحة، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، بما يعكس تكامل الجهود لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.

أضاف محافظ كفرالشيخ أنه يتم تكثيف حملات التوعية وتنفيذ الندوات وحملات طرق الأبواب لضمان وصول أهداف المبادرة إلى جميع المواطنين، مع دعم المنظومة بالمعدات الحديثة، واستخدام المكانس الآلية وماكينات تخطيط الشوارع، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحسن المظهر الحضاري.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بالدور الفعّال والمشرف لكافة المشاركين في تنفيذ المبادرة، مثمنًا جهود القيادات التنفيذية والعاملين بمنظومة النظافة، إلى جانب الحضور المتميز للكيانات الشبابية والمتطوعين والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، الذين قدموا نموذجًا يُحتذى به في العمل الجماعي وروح الانتماء، لافتاً أن هذا التكاتف يعكس وعيًا مجتمعيًا متناميًا بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري، ويُجسد روح الشراكة الحقيقية بين أجهزة الدولة والمواطنين، بما يدعم نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

شدد محافظ كفرالشيخ على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية ومشاركة المواطنين، خاصة الشباب، في أعمال النظافة والتجميل، لضمان استدامة الجهود وتحقيق مستهدفات رفع كفاءة الخدمات، مؤكدًا تواجد القيادات التنفيذية ميدانيًا على مدار الساعة، داعيًا جموع المواطنين إلى المشاركة الفعالة والحفاظ على ما يتم إنجازه، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة ودعم مسار التنمية المستدامة.

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

ترشيحاتنا

يستأنف ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" بالجامع الأزهر الشريف وعبر البث المباشر بإذاعة القرآن الكريم

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يرد على الشبهات المثارة حول الحج.. غدًا

كيف نطهر قلوبنا من الغل ونرضى الله

كيف نطهر قلوبنا من الغل ونرضى الله؟ علي جمعة يوضح

هل يقضى المغمى عليه الصلاة التي فاتته أثناء الإغماء؟.. الإفتاء توضح

هل يقضي المغمى عليه الصلاة التي فاتته أثناء الإغماء؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد