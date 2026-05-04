جميلة يا بلدي.. محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة للارتقاء بمستوى النظافة| صور

دشن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، فعاليات المبادرة الشاملة «جميلة يا بلدي» من ميدان النصر، تحت شعار «إيد واحدة.. بلدنا أجمل»، للارتقاء بمنظومة النظافة والإنارة والتشجير والتجميل، معطيًا إشارة البدء لانطلاق الأعمال الميدانية بخطة متكاملة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة دار السلام حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعصام القصيف، رئيس جهاز النظافة والتجميل، وممثلي الكيانات الشبابية، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وعدد من القيادات التنفيذية والشباب المتطوعين بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ إن المبادرة تستهدف الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بشكل شامل، من خلال جدول زمني يتم تنفيذه على مستوى مراكز ومدن المحافظة ويتم تعميم المبادرة تباعًا بكافة المراكز، مؤكدًا تكثيف حملات التوعية لضمان وصول أهداف المبادرة إلى جميع المواطنين.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تعتمد على محاور متكاملة تشمل التوعية المجتمعية من خلال الندوات وحملات طرق الأبواب، إلى جانب المحور الفني الذي يستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة باستخدام معدات حديثة وماكينات تخطيط الشوارع والمكانس الآلية، فضلًا عن توفير زي موحد للعاملين يحمل اسم وشعار المبادرة، بما يعزز الانضباط ويُحسن المظهر الحضاري.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تقوم على شراكة حقيقية بين كافة القطاعات، حيث تشارك جامعة كفرالشيخ، والتربية والتعليم، والأزهر الشريف، والكنيسة، ومديريات الشباب والرياضة، والصحة، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، بما يعكس تكامل الجهود لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بالدور الفعّال والمشرف لكافة المشاركين في تنفيذ المبادرة، مثمنًا جهود القيادات التنفيذية والعاملين بمنظومة النظافة، إلى جانب الحضور المتميز للكيانات الشبابية والمتطوعين والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، الذين قدموا نموذجًا يُحتذى به في العمل الجماعي وروح الانتماء، لافتاً أن هذا التكاتف يعكس وعيًا مجتمعيًا متناميًا بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري، ويُجسد روح الشراكة الحقيقية بين أجهزة الدولة والمواطنين، بما يدعم نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

شدد محافظ كفرالشيخ على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية ومشاركة المواطنين، خاصة الشباب، في أعمال النظافة والتجميل، لضمان استدامة الجهود وتحقيق مستهدفات رفع كفاءة الخدمات، مؤكدًا تواجد القيادات التنفيذية ميدانيًا على مدار الساعة، داعيًا جموع المواطنين إلى المشاركة الفعالة والحفاظ على ما يتم إنجازه، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة ودعم مسار التنمية المستدامة.