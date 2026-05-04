دعما للكوادر القيادية.. محافظ كفر الشيخ يستقبل السكرتير العام المساعد الجديد| صور

استقبل المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد الجديد، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام.

ورحب محافظ كفرالشيخ بالسكرتير العام المساعد الجديد، مقدمًا له التهنئة على توليه مهام منصبه، ومتمنيًا له التوفيق في أداء عمله، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الجهد والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في دعم الكوادر القيادية وتعزيز روح العمل الجماعي، مشددًا على أهمية سرعة الإنجاز والانضباط الإداري، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات المواطنين، لافتًا إلى أن ضخ قيادات جديدة يمثل إضافة قوية لمنظومة العمل التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الجهاز الإداري.

ومن جانبه، أعرب اللواء أحمد حبيب عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ كفرالشيخ على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا عزمه على بذل أقصى الجهد خلال المرحلة المقبلة، والتعاون مع جميع القيادات التنفيذية للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الصالح العام.