قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اغتيال أفشين نقشبندي.. صفعة قوية لهيئة الأركان الإيرانية
حسام موافي يحذر: إصفرار العين علامة خطيرة
بيراميدز يستقبل بعثه الجيش الملكي بمطار القاهرة
مصير غامض.. خطوة وحيدة تنقذ توروب من الرحيل عن الأهلي
«الحمد لله حققت وصية زوجى» .. تعرّف على رسالة الأم المثالية الأولى بمطروح
فتاوى| زكاة الفطر.. آخر وقت لها ومقدارها الشرعي وهل يجوز إخراجها لحمًا؟.. حكم زيارة المقابر في العيد للرجال أو للنساء
توك شو| اضطراب في الطقس..تقلبات في العملات والذهب..سقوط مسيرة في مصفاة نفط بالسعودية
قبل عيد الفطر: هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 200 جنيه
ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان : مستعدون للمساهمة بضمان المرور عبر مضيق هرمز
العمل تحذر من محاولات النصب باسم منح العمالة غير المنتظمة
عاجل ورسمياً موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا
«مبابي» ضمن قائمة فرنسا لمواجهة البرازيل وكولومبيا قبل المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائب: تحركات الرئيس السيسي تعزز دعم الأشقاء وتهدئة التصعيد الإقليمي

النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة تمثل نموذجًا راسخًا للوحدة والتكامل العربي، مشددًا على أن هذه العلاقات التاريخية الممتدة تقوم على أسس قوية من الأخوة والمصير المشترك، بما يعزز من استقرار المنطقة ويحافظ على مصالح شعوبها.

وأشار فهمي إلى أهمية البيان المشترك الصادر عن وزارة الدولة للإعلام بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أنه جاء في توقيت بالغ الأهمية لمواجهة محاولات بث الفرقة والإساءة للعلاقات المصرية العربية، والتصدي لما يشهده المشهد الإعلامي من ممارسات سلبية لا تعكس عمق الروابط بين الشعوب العربية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن ما يجمع مصر بأشقائها في الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعُمان والعراق والأردن، هو تاريخ طويل من التعاون والتضامن، مشددًا على أن أي محاولات للنيل من هذه العلاقات تعد استهدافًا مباشرًا للأمن القومي العربي ومصالح الأمة.

وثمّن فهمي، الدعوة التي تضمنها البيان بضرورة التزام الإعلاميين في مصر والدول العربية بالمهنية والمسؤولية، ووقف السجالات غير المستندة إلى حقائق، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب صوت العقل والحكمة، والحفاظ على الروابط الأخوية التي لم ولن تتأثر بمحاولات التشويه أو الوقيعة.

كما أشاد فهمي، بالدور المهم لنخب المثقفين وقادة الرأي في مواجهة هذه الحملات المغرضة، وضرورة التصدي لمحاولات إثارة الفتنة التي تقف وراءها قوى تسعى لهدم الاستقرار في المنطقة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر من الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.

وفي سياق متصل، أكد فهمي، أن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي يقودها عبد الفتاح السيسي، والاتصالات المستمرة مع قادة الدول العربية والخليجية، تعكس التزام مصر الثابت بدعم أشقائها، وحرصها على تهدئة الأوضاع الإقليمية، ووقف التصعيد، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن وحدة الصف العربي ستظل الحصن المنيع في مواجهة التحديات، وأن مصر ستبقى دائمًا داعمًا رئيسيًا لكل ما يعزز التضامن العربي ويحمي مقدرات الشعوب.

النائب عمرو فهمي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزارة الدولة للإعلام الهيئة الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية للإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

ترشيحاتنا

في احتفالية كبرى..تكريم 200 من حفظة كتاب الله بأولاد عابدين بالشرقية

استهدفت 700 ألف مواطن .. «مياه الشرقية» تُنفذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك | صور

قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء

في احتفالية كبرى..تكريم 200 من حفظة كتاب الله بأولاد عابدين بالشرقية

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد