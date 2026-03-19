نائب: تحركات الرئيس السيسي تعزز دعم الأشقاء وتهدئة التصعيد الإقليمي

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة تمثل نموذجًا راسخًا للوحدة والتكامل العربي، مشددًا على أن هذه العلاقات التاريخية الممتدة تقوم على أسس قوية من الأخوة والمصير المشترك، بما يعزز من استقرار المنطقة ويحافظ على مصالح شعوبها.

وأشار فهمي إلى أهمية البيان المشترك الصادر عن وزارة الدولة للإعلام بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أنه جاء في توقيت بالغ الأهمية لمواجهة محاولات بث الفرقة والإساءة للعلاقات المصرية العربية، والتصدي لما يشهده المشهد الإعلامي من ممارسات سلبية لا تعكس عمق الروابط بين الشعوب العربية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن ما يجمع مصر بأشقائها في الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعُمان والعراق والأردن، هو تاريخ طويل من التعاون والتضامن، مشددًا على أن أي محاولات للنيل من هذه العلاقات تعد استهدافًا مباشرًا للأمن القومي العربي ومصالح الأمة.

وثمّن فهمي، الدعوة التي تضمنها البيان بضرورة التزام الإعلاميين في مصر والدول العربية بالمهنية والمسؤولية، ووقف السجالات غير المستندة إلى حقائق، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب صوت العقل والحكمة، والحفاظ على الروابط الأخوية التي لم ولن تتأثر بمحاولات التشويه أو الوقيعة.

كما أشاد فهمي، بالدور المهم لنخب المثقفين وقادة الرأي في مواجهة هذه الحملات المغرضة، وضرورة التصدي لمحاولات إثارة الفتنة التي تقف وراءها قوى تسعى لهدم الاستقرار في المنطقة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر من الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.

وفي سياق متصل، أكد فهمي، أن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي يقودها عبد الفتاح السيسي، والاتصالات المستمرة مع قادة الدول العربية والخليجية، تعكس التزام مصر الثابت بدعم أشقائها، وحرصها على تهدئة الأوضاع الإقليمية، ووقف التصعيد، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن وحدة الصف العربي ستظل الحصن المنيع في مواجهة التحديات، وأن مصر ستبقى دائمًا داعمًا رئيسيًا لكل ما يعزز التضامن العربي ويحمي مقدرات الشعوب.