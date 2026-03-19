المصريين الأحرار : السيسي أول رئيس جمهورية يتحرك وسط المخاطر لدعم الأشقاء

أكد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب عصام خليل أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة وقطر، برفقة وفد سيادي رفيع المستوى، تمثل لحظة تاريخية تُجسد جرأة الرئيس وحرص الدولة المصرية على التحرك المباشر وسط المخاطر لصون مصالح الأشقاء والأمن الإقليمي.

وأوضح الحزب، في بيان صحفي ، أن اصطحاب وفد سيادي يجمع بين القيادة السياسية ورؤساء الأجهزة الاستراتيجية والاستخباراتية يعكس قدرة مصر على اتخاذ القرار وتنفيذه على الأرض بكل حزم ووضوح، لتكون الدولة المصرية قوة فاعلة وحقيقية لا تكتفي بالمواقف النظرية أو البيانات الدبلوماسية.

وأشار «المصريين الأحرار» إلى أن هذه الجولة تُظهر التزام مصر الثابت بمبادئ الرجولة والشرف، في زمن قل فيه الرجال، وتؤكد أن القاهرة دائمًا سند للأشقاء، رافعةً راية التضامن العربي والمسؤولية التاريخية، وتثبت أن موقف الدولة المصرية لا يتغير مهما تعقدت التحديات.

وشدد الحزب على أن مصر، بمواقفها الثابتة وإدارتها الحكيمة للأزمات، تظل قوة استقرار إقليمية لا تقبل المساومة على سيادة الأشقاء أو أمن المنطقة، ونموذجًا للدولة العظيمة التي تتحرك بمصداقية وشجاعة لحماية مصالحها ومصالح العالم العربي.

وأكد حزب المصريين الأحرار ، أن لقاءات الرئيس السيسي مع القيادة الإماراتية والقطرية تناولت تعزيز التعاون المشترك ومسارات التنمية، إلى جانب التنسيق بشأن التحديات الإقليمية، لتظل مصر دائمًا على مسافة واحدة من الحق والعدل، وحافظة للأمن والاستقرار الإقليميين.

وتابع :" أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، مستمرة في رفع راية الشرف والرجولة، وصناعة القرار في اللحظات الفارقة، محافظةً على مكانتها العظيمة، وسندًا متينًا للأشقاء في مواجهة كل ما يهدد استقرارهم وأمنهم" .