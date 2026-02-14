وزير الخارجية: صندوق المناخ الأخضر يدعم تنفيذ مشروعات وطنية للتكيف بالدول النامية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بـ Mafalda Duarte، المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون مع الصندوق، ودعم استفادة الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية من آليات تمويل المناخ.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور المهم الذي يضطلع به صندوق المناخ الأخضر في تمويل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في الدول النامية.

وأشار إلى الحرص، خلال مؤتمرات المناخ المتعاقبة، على تأكيد أهمية توجيه قدر أكبر من تمويل المناخ عبر الكيانات التشغيلية المتخصصة، وعلى رأسها صندوق المناخ الأخضر، مشدداً في هذا السياق علي استمرار دعم مصر للصندوق في إطار مفاوضات المناخ.

كما أكد وزير الخارجية علي أهمية مواصلة تطوير التعاون بين مصر وصندوق المناخ الأخضر خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز استفادة الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، من آليات تمويل المناخ المتاحة، ودعم تنفيذ مشروعات وطنية طموحة في مجالي التخفيف والتكيف، وبما يعزز فعالية التمويل المناخي ويحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، في إطار شراكة بنّاءة تقوم على المصالح المشتركة والدعم المتبادل.