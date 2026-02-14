قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى.. رئيس الوزراء يكشف أهمية طائرة إيرباص 350-900
رئيس الوزراء يعلن حزمة الحماية الاجتماعية.. غدا
القيادة المركزية الأمريكية: هاجمنا أكثر من 30 هدفاً لتنظيم داعش في سوريا
أخبار العالم

وزير الخارجية :دعم هدنة إنسانية مؤقتة في السودان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد رمطان لعمامرة، يوم السبت ١٤ فبراير، المبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى السودان، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا.

وأكد الوزير عبد العاطي في مستهل اللقاء على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية، والتي تقوم على دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، ورفض أية محاولات للمساس بسيادته أو تقسيمه او إنشاء كيانات موازية، إلى جانب دعم هدنة إنسانية مؤقتة، تؤدي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، بما يُهيئ الأوضاع لعملية انتقالية تحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشاد الوزير عبد العاطي بمستوى التنسيق القائم مع المبعوث الأممي، وبالمواقف المشتركة الداعمة للدولة السودانية في مواجهة ما تتعرض له من تهديدات لأمنها واستقرارها واستهداف لمقدرات شعبها، مثمنًا في هذا السياق مخرجات الاجتماع التشاوري الخامس لتنسيق جهود السلام الذي استضافته القاهرة في ١٤ يناير ٢٠٢٦، والذي عكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر والأمم المتحدة في دعم مسار التسوية السياسية.

كما أعرب وزير الخارجية عن تقديره للجهود والاتصالات المكثفة التي اضطلع بها المبعوث الأممي للتعامل مع الأزمة السودانية، مؤكدًا استعداد مصر لتوفير كافة أشكال الدعم اللازمة لإنجاح مساعيه الرامية إلى بلورة حلول جادة ومستدامة، ومشيرًا إلى اعتزاز القاهرة بالتنسيق الوثيق والمستمر مع الأمم المتحدة في هذا الملف.

وتناول اللقاء استعراض نتائج الاتصالات التي تجريها مصر في إطار الآلية الرباعية، حيث تم تبادل الرؤى بشأن سبل تحريك الجمود الراهن والدفع قدمًا بالمسار السياسي، إلى جانب تقييم التطورات المرتبطة بحشد التمويل الإنساني، بما في ذلك اجتماع واشنطن الأخير، وبحث الخطوات المقبلة في الملف السوداني.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي المبعوث الشخصي سكرتير عام الأمم المتحدة السودان القمة الأفريقية

