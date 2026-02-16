السيرة الذاتية للواء محمد علوان محافظ أسيوط الجديد

أدى اللواء محمد سيد حسن علوان، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليمين الدستوري محافظا لاسيوط خلفا للواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط السابق.

وكان اللواء محمد علوان شغل منصب

نائب مساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد في أبريل الماضي، كما تولى جهاز الأمن الوطني في محافظتي القليوبية وأسيوط سابقا .

وكان اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جمع متعلقاته مساء أمس الاول السبت وغادر ديوان عام المحافظة، قبل إعلان حركة المحافظين.

وقال مصدر بديوان عام محافظة أسيوط، إن اللواء هشام أبوالنصر حرص، قبل مغادرته، على وداع الموظفين، حيث قام بجولة داخل مكاتب الديوان لتقديم الشكر لهم وتوديعهم، ثم غادر متجهًا إلى محافظة القاهرة.

وأشار المصدر ، إلى أن اللواء الدكتور هشام أبو النصر كان قد أجرى آخر جولاته الميدانية قبل يومين، بافتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمقر الغرفة التجارية بأسيوط، إلى جانب تفقد المركز التكنولوجي التابع للغرفة، في إطار متابعة الاستعدادات الخدمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.