مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين إلى غزة

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، إن المعبر يشهد اليوم عودة دفعة جديدة من الفلسطينيين القادمين من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، ضمن ترتيبات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتيسير حركة العبور.

وأوضح الغنام خلال رسالة على الهواء، أن العائدين أنهوا إجراءاتهم في وقت قياسي بعد استقبالهم من متطوعي الهلال الأحمر المصري وتقديم الدعم الطبي والإنساني اللازم، مشيرًا إلى استمرار استقبال عدد من المصابين والجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية، في ظل احتياج آلاف الحالات الحرجة، خاصة مرضى الأورام والكلى والقلب، إلى رعاية عاجلة.

وأضاف أن القيود الإسرائيلية لا تزال تحدّ من أعداد المصابين المسموح بعبورهم، رغم تزايد أعداد الجرحى داخل غزة، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار تدفق المساعدات المصرية عبر المعبر دعمًا للأشقاء الفلسطينيين.