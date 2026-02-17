فاقد الثقة.. حسن مصطفى يهاجم إدارة الأهلي بسبب كامويش

هاجم حسن مصطفى، نجم فريق كرة القدم الأول بالنادى الأهلى سابقًا، المستوى الذي ظهر به اللاعب كامويش، نجم الأحمر.

وقال حسن مصطفى، فى تصريحات إعلامية عبر شاشة «أون سبورت»: "تعليقى على كامويش.. في لمسات كان لازم يبينها كمهاجم، وهو أسهل فرصتين جتله في أول مباراة ليه وماتش الجيش الملكي".

وتابع: "في مباراة الجيش الملكي جتله الفرصة اللي لعبها بدماغه والناس بتقول إنه لعبها براسه، ولكنه معندوش ثقة وخايف إنه يضيع الكورة".

وختم: "كامويش ما عملش فترة إعداد طيب ما الأهلى جايبه 6 شهور! وهو مش جاهز طيب نقيمه إزاي؟ طب اللى اشتراه وجابه اشتراه ليه؟".

موعد مباراة الأهلي القادمة

تقام مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة، في تمام الساعة 9.30 مساء الخميس المقبل، وذلك في أول مباراة للفريق في شهر رمضان الكريم.