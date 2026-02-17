مصطفى يحيى: الملعب المالي الأسهل لبيراميدز.. وهذه عقوبة الأهلي المتوقعة

أكد الناقد الرياضي، مصطفى يحيى ،أن فريق الملعب المالي يُعد المنافس الأسهل والأقرب لبيراميدز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأوضح مصطفى يحيى، خلال لقائه مع الإعلامية روان أبو العينين والإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» عبر قناة صدى البلد، أن الفريق المالي لا يمتلك تاريخًا أو خبرات قارية كبيرة مقارنة بباقي الأندية المتأهلة، وهو ما يمنح بيراميدز أفضلية نسبية حال وقوع المواجهة بينهما.



كما تحدث عن الأهلي، مؤكدا بأن الفارس الحمر يعاني من تراجع ملحوظ في المستوى عقب عودة لاعبيه من بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وأضاف يحيى أن الأهلي يسير بشكل جيد تحت قيادة ييس توروب، على الرغم من الانتقادات التي توجه للمدرب الدنماركي في الفترة الأخيرة.



كما تطرق الناقد الرياضي إلى العقوبة المتوقعة على الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي، موضحًا أن اللوائح تنص على توقيع عقوبة مالية بسبب إلقاء الزجاجات من جانب الجماهير، لا تتجاوز قيمتها 20 ألف دولار.

