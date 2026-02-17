قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

رئيس رياضة النواب: الزيارات الميدانية من أهم الأدوات الرقابية لحل مشاكل الشباب

فريدة محمد

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، رئيس اللجنة ، مناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث ، وذلك فيما يخص الرقابة علي القطاعات المختلفة بوزارة الشباب والرياضة.


واكد النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب ، خلال اجتماع اللجنة ، إلي أنه هناك عدد من الأدوات الرقابية المهمة ، التي ستركز عليها اللجنة للوقوف علي مشكلات مراكز الشباب ،  منها الزيارات الميدانية ، والتي تعد من اقوي الأدوات الرقابية الي جانب طلبات الاحاطة ، خاصة أن الزيارات الميدانية تجعل اعضاء اللجنة يشاهدون المشكلات علي الطبيعة ، وهو ما يساعد علي سرعة حلها .

وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلي أن الزيارات الميدانية التي ستقوم بها اللجنة  علي مراكز الشباب ، ومختلف الهيئات الشبابية ،  لن تكن زيارات شكلية ،  ولكن سيتم التعامل معها بمنتهي الجدية ، خاصة أن اللجنة حريصة علي تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب المصري في مختلف محافظات الجمهورية .

وأشار النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب ، الي أن  اللجنة ستحدد خلال الفترة المقبلة ، المحافظات التي  ستنظم زيارات ميدانية اليها، وذلك  بناء علي طلبات الاحاطة التي سيقدمها أعضاء اللجنة ، مشددا علي أن اللجنة حريصة علي التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ،  لاسيما أن هدف اللجنة والوزارة هو  خدمة الشباب المصري ، وتشجيعية علي ممارسة الرياضة ، حتي لا يكون عرضه لأي مخاطر مجتمعية .

