وزير الرياضة يشهد مراسم إجراء قرعة برنامج عباقرة أصحاب مراكز الشباب

شهد اليوم وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل مراسم اجراء القرعة الخاصة بمسابقة "عباقرة أصحاب" مراكز الشباب وذلك بحضور الروائي عصام يوسف بمشاركة 16 فريق من مختلف محافظات الجمهورية بمراكز الشباب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتواجده في تجربة النجاح والتي شهدت العديد من المحطات الصعبة لبرنامج " العباقرة "و تحتاج لمزيد من الجهود للمحافظة علي النجاح والاستمرارية ، وأوضح " جوهر " كان هناك رؤية ومثابرة تمت من خلال فريق العمل لهذا البرنامج المتميز والتى ساعدته علي تحقيق تلك النجاحات.

واشار وزير الشباب والرياضة ان اهم ما يتميز به البرنامج وطبقا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي هو الاهتمام بالمحافظات الحدودية وهو ما تم تنفيذه من خلال البرنامج للنشء والشباب والذين يمثلون قوة كبيرة وهامة تمثل اكثر من ٦٠ في المائة من التعداد السكاني لمصر .

وبختام حديثه أكد وشدد وزير الشباب والرياضة علي انه سيكون هناك تعاون وشراكة استراتيجية غير تقليدية لتحقيق جودة المنتج المقدم للشباب المصري ، و ان تداول المعلومات بشكل مناسب وصحيح يجعل المنتج ذو جودة عاليه ويصل لقلوب وعقول الشباب المصري، موجهاً سيادته الشكر الي فريق العمل وزملائه من الوزراء السابقين لمساعدتهم في نجاح هذا البرنامج.

فيما توجه الروائي عصام يوسف بالشكر لجميع القائمين علي هذا البرنامج موجهاً تهنئته للسيد / جوهر نبيل علي توليه مسئولية وزارة الشباب والرياضة ، متمنياً له تحقيق النجاحات في جميع الملفات الهامة بالوزارة .

ونجح برنامج العباقرة والذي يقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وقناة القاهرة والناس في الوصول الي ١٧٠ مليون مشاهدة عبر اليوتيوب ، ايضاً اشتملت المسابقات لبرنامج العباقرة علي ٧٠ الف سؤال وبمجموع ١٣٠٠ حلقة تليفزيونية.