مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الرياضة يشهد مراسم إجراء قرعة برنامج عباقرة أصحاب مراكز الشباب

عبد الله هشام

شهد اليوم وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل مراسم اجراء القرعة الخاصة بمسابقة "عباقرة أصحاب" مراكز الشباب وذلك بحضور الروائي عصام يوسف بمشاركة 16 فريق من مختلف محافظات الجمهورية بمراكز الشباب.
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتواجده في تجربة النجاح والتي شهدت العديد من المحطات الصعبة لبرنامج " العباقرة "و تحتاج لمزيد من الجهود للمحافظة علي النجاح والاستمرارية ، وأوضح  " جوهر "  كان هناك رؤية ومثابرة تمت من خلال فريق العمل لهذا البرنامج المتميز والتى ساعدته علي تحقيق تلك النجاحات.

واشار وزير الشباب والرياضة ان اهم ما يتميز به البرنامج وطبقا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي هو الاهتمام   بالمحافظات الحدودية وهو ما تم تنفيذه  من خلال البرنامج للنشء والشباب والذين يمثلون قوة كبيرة وهامة تمثل  اكثر من ٦٠ في المائة من التعداد السكاني لمصر .
وبختام حديثه أكد وشدد وزير الشباب والرياضة علي انه سيكون هناك تعاون وشراكة استراتيجية غير تقليدية لتحقيق جودة المنتج المقدم للشباب المصري ، و ان تداول المعلومات بشكل مناسب وصحيح يجعل المنتج ذو جودة عاليه ويصل لقلوب وعقول  الشباب المصري،  موجهاً سيادته الشكر  الي فريق العمل وزملائه من الوزراء السابقين لمساعدتهم في  نجاح هذا البرنامج.
فيما توجه الروائي عصام يوسف بالشكر لجميع القائمين علي هذا البرنامج موجهاً تهنئته للسيد / جوهر نبيل   علي توليه مسئولية  وزارة الشباب والرياضة ، متمنياً له تحقيق النجاحات في جميع الملفات الهامة بالوزارة .
ونجح برنامج العباقرة والذي يقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وقناة القاهرة والناس في الوصول الي ١٧٠ مليون مشاهدة عبر اليوتيوب ، ايضاً اشتملت المسابقات لبرنامج العباقرة علي ٧٠ الف سؤال وبمجموع ١٣٠٠ حلقة تليفزيونية.

جوهر نبيل وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

سكودا بيك الكهربائية

لمنافسة هيونداي أيونيك 9.. سكودا تطلق سيارة كهربائية ضخمة

شركة آبل

"أبل" تحدد 4 مارس موعدًا لحدث خاص دون الكشف عن مفاجآته

فولفو P1800ES ريستومود

عودة أجمل سيارة ستيشن واجن من فولفو بعدد محدود

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

