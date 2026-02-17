وزير الرياضة يهنئ أبطال الجودو بعد التألق في بطولة إفريقيا المفتوحة بتونس

هنأ وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل الاتحاد المصري للجودو برئاسة محمد مطيع و أبطال وبطلات منتخب مصر للجودو بعد النتائج المتميزة التي حققوها في بطولة إفريقيا المفتوحة للجودو للناشئين والشباب والكبار، التي أقيمت في تونس، والمؤهلة إلى أولمبياد داكار 2026.

وأكد الوزير أن ما تحقق يعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة الجودو المصري على مستوى جميع المراحل السنية.

وجاءت نتائج منتخب الشباب والشابات في اليوم الأول بحصد ذهبيتين لكل من عمار أبو هاشم (90 كجم) ويوسف الكسار (73 كجم)، وفضيتين عن طريق مريم أمير سلامة (57 كجم) وبشرى محمود إدريس (63 كجم) وعبدالله حمدي (+100 كجم)، إلى جانب برونزيات جنى حسام (70 كجم)، ياسمين محمد (78 كجم)، ياسين صبرا (60 كجم)، سيف يوسف (60 كجم)، مصطفى صلاح (66 كجم)، يحيى دياب (81 كجم)، فيما حقق المركز الخامس كل من أروى عاشور (48 كجم)، آيتن داود (70 كجم)، ياسين عوض (66 كجم).

وفي منافسات الناشئين والناشئات باليوم الثاني، أحرز المنتخب أربع ذهبيات عبر إسماعيل محمد (55 كجم)، علي الرملي (81 كجم)، زين أبو شامه (90 كجم)، سلسبيل محمد (44 كجم)، وياسمين محمد (+70 كجم)، وفضيتين لكل من ياسين محمد (55 كجم)، مازن رحمي (+90 كجم)، وآيتن محمد (70 كجم)، إضافة إلى برونزية داليدا الغرباوي (63 كجم).

وفي منافسات الرجال والسيدات يوم 15 فبراير، فقد توج هادي حسين عبدالهادي بذهبية وزن +100 كجم، وفريدة مجدي أبو العزايم بذهبية وزن 70 كجم، فيما حصد الفضية كل من ياسين محمد صبرا (60 كجم) وفارس إبراهيم شحاتة (73 كجم)، وحقق كريم الحجر (66 كجم) وعبدالله حمدي محمود (+100 كجم) وهدى العدل (78 كجم) المركز الخامس.