«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الرياضة يهنئ أبطال الجودو بعد التألق في بطولة إفريقيا المفتوحة بتونس

عبدالله هشام

هنأ وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل الاتحاد المصري للجودو برئاسة محمد مطيع و أبطال وبطلات منتخب مصر للجودو بعد النتائج المتميزة التي حققوها في بطولة إفريقيا المفتوحة للجودو للناشئين والشباب والكبار، التي أقيمت في تونس، والمؤهلة إلى أولمبياد داكار 2026.

وأكد الوزير أن ما تحقق يعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة الجودو المصري على مستوى جميع المراحل السنية.

وجاءت نتائج منتخب الشباب والشابات في اليوم الأول بحصد ذهبيتين لكل من عمار أبو هاشم (90 كجم) ويوسف الكسار (73 كجم)، وفضيتين عن طريق مريم أمير سلامة (57 كجم) وبشرى محمود إدريس (63 كجم) وعبدالله حمدي (+100 كجم)، إلى جانب برونزيات جنى حسام (70 كجم)، ياسمين محمد (78 كجم)، ياسين صبرا (60 كجم)، سيف يوسف (60 كجم)، مصطفى صلاح (66 كجم)، يحيى دياب (81 كجم)، فيما حقق المركز الخامس كل من أروى عاشور (48 كجم)، آيتن داود (70 كجم)، ياسين عوض (66 كجم).

وفي منافسات الناشئين والناشئات باليوم الثاني، أحرز المنتخب أربع ذهبيات عبر إسماعيل محمد (55 كجم)، علي الرملي (81 كجم)، زين أبو شامه (90 كجم)، سلسبيل محمد (44 كجم)، وياسمين محمد (+70 كجم)، وفضيتين لكل من ياسين محمد (55 كجم)، مازن رحمي (+90 كجم)، وآيتن محمد (70 كجم)، إضافة إلى برونزية داليدا الغرباوي (63 كجم).

وفي منافسات الرجال والسيدات يوم 15 فبراير، فقد توج هادي حسين عبدالهادي بذهبية وزن +100 كجم، وفريدة مجدي أبو العزايم بذهبية وزن 70 كجم، فيما حصد الفضية كل من ياسين محمد صبرا (60 كجم) وفارس إبراهيم شحاتة (73 كجم)، وحقق كريم الحجر (66 كجم) وعبدالله حمدي محمود (+100 كجم) وهدى العدل (78 كجم) المركز الخامس.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل محمد مطيع منتخب الجودو اتحاد الجودو

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

محمود فتح الله

إبراهيم فايق ينعى والدة محمود فتح الله

الزمالك

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك وسيراميكا في الكأس

محمود فتح الله

وفاة والدة محمود فتح الله نجم الزمالك السابق

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

