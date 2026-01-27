قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة قاتـ ل لاعبة الجودو دينا علاء لجلسة الغد

محكمة
محكمة
أحمد بسيوني

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، تأجيل نظر قضية مقتل لاعبة الجودو دينا علاء، والمتهم فيها زوجها، إلى جلسة الغد، وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم، في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وخلال الجلسة، حضر المتهم برفقة محاميه، الذي تقدّم بطلب تأجيل نظر الدعوى لإحضار طبيب صيدلي مختص، لبيان طبيعة الأدوية التي كان يتناولها المتهم قبل الواقعة، ومدى تأثيرها المحتمل على حالته النفسية أو العصبية وقت ارتكاب الجريمة، إلا أن النيابة العامة اعترضت على الطلب، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهي الإعدام شنقًا، فيما قررت المحكمة حجز الطلب والتأجيل للمرافعة.

وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع اعتداء داخل أحد المساكن بدائرة القسم، أسفر عن وفاة المجني عليها، لاعبة الجودو دينا علاء، على يد زوجها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، ويدعى «ش.ع.م»، أقدم على قتل زوجته المجني عليها بعد أن بيت النية على ارتكاب الجريمة، بحسب ما ورد بأوراق التحقيق. وأوضحت أن المتهم استخرج سلاحًا ناريًا من خزينته الخاصة، ممسكًا به بعزم، في الوقت الذي حاولت فيه المجني عليها تهدئته وحثه على ترك السلاح خشية إيذاء نفسه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم انقض على زوجته وأطبق بكلتا يديه على عنقها قاصدًا قتلها، إلا أنها قاومته وتمكنت من الهرب إلى شرفة الشقة محاولة الاستغاثة. ورغم صراخها وتوسلاتها، لم يستجب المتهم، في مشهد مروع شهدته الأسرة، وأثار حالة من الفزع والهلع لدى أطفالهما الصغار.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أطلق عدة أعيرة نارية صوب زوجته، استقرت بجسدها، محدثة إصابات بالغة أودت بحياتها في الحال.

وعلى أثر الواقعة، جرى تحرير محضر بالحادث، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي انتهت إلى قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته عن التهم المنسوبة إليه، فيما لا تزال القضية محل نظر القضاء.

لاعبة الجودو محافظة الإسكندرية اخبار الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الداعية مصطفى حسني

الأعلى للشئون الإسلامية يوضح “حقيقة القرب من الله” في ندوة بمعرض الكتاب

فعاليات مبادرة الإيمان والعمل

لليوم الثالث على التوالي.. البحوث الإسلامية يواصل فعاليات مبادرة الإيمان والعمل

د. أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف

متحدث الأوقاف لـ صدى البلد: 269 مائدة إفطار على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان

بالصور

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

المزيد