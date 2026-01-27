جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة قاتـ ل لاعبة الجودو دينا علاء لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، تأجيل نظر قضية مقتل لاعبة الجودو دينا علاء، والمتهم فيها زوجها، إلى جلسة الغد، وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم، في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وخلال الجلسة، حضر المتهم برفقة محاميه، الذي تقدّم بطلب تأجيل نظر الدعوى لإحضار طبيب صيدلي مختص، لبيان طبيعة الأدوية التي كان يتناولها المتهم قبل الواقعة، ومدى تأثيرها المحتمل على حالته النفسية أو العصبية وقت ارتكاب الجريمة، إلا أن النيابة العامة اعترضت على الطلب، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهي الإعدام شنقًا، فيما قررت المحكمة حجز الطلب والتأجيل للمرافعة.

وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع اعتداء داخل أحد المساكن بدائرة القسم، أسفر عن وفاة المجني عليها، لاعبة الجودو دينا علاء، على يد زوجها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، ويدعى «ش.ع.م»، أقدم على قتل زوجته المجني عليها بعد أن بيت النية على ارتكاب الجريمة، بحسب ما ورد بأوراق التحقيق. وأوضحت أن المتهم استخرج سلاحًا ناريًا من خزينته الخاصة، ممسكًا به بعزم، في الوقت الذي حاولت فيه المجني عليها تهدئته وحثه على ترك السلاح خشية إيذاء نفسه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم انقض على زوجته وأطبق بكلتا يديه على عنقها قاصدًا قتلها، إلا أنها قاومته وتمكنت من الهرب إلى شرفة الشقة محاولة الاستغاثة. ورغم صراخها وتوسلاتها، لم يستجب المتهم، في مشهد مروع شهدته الأسرة، وأثار حالة من الفزع والهلع لدى أطفالهما الصغار.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أطلق عدة أعيرة نارية صوب زوجته، استقرت بجسدها، محدثة إصابات بالغة أودت بحياتها في الحال.

وعلى أثر الواقعة، جرى تحرير محضر بالحادث، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي انتهت إلى قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته عن التهم المنسوبة إليه، فيما لا تزال القضية محل نظر القضاء.