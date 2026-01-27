قفزت من السيارة.. القصة الكاملة لطالبة هربت من الموت بالإسكندرية

شهدت منطقة مصطفى كامل شرق محافظة الإسكندرية واقعة مأساوية، بعد إصابة طالبة بالمرحلة الثانوية بإصابات خطيرة، إثر قفزها من ميكروباص أثناء سيره، هربًا من محاولة اختطاف تعرضت لها من السائق .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بإصابة طالبة تُدعى «حنين اشرف ذكي»، تبلغ من العمر 18 عامًا، بعد قفزها من سيارة أجرة ميكروباص بدائرة قسم شرطة منتزة أول ، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2056 لسنة 2026، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف أشرف ذكي والد الطالبة في تصريحات صحفية، أن نجلته تدرس بالصف الثاني الثانوي، وكانت في طريقها إلى مدرستها للحصول على نتيجة الامتحان عقب انتهائها من درس خصوصي، مشيرًا إلى أنها تواصلت مع أسرتها هاتفيًا قبل استقلالها الميكروباص وطلبت منهم الدعاء.

وأوضح الأب أن الطالبة استقلت ميكروباص تابع لمشروع النقل الجماعي، وكان خاليًا من الركاب، ولاحظت خلال سير السيارة قيام السائق بزيادة السرعة بشكل مفاجئ، مع توجيه نظرات مريبة لها عبر مرآة القيادة، ما أثار خوفها ودفعها لطلب التوقف والنزول، إلا أن السائق رفض الاستجابة.

وأضاف أن نجلته هددت بالقفز من السيارة في حال عدم توقف السائق، إلا أنه واصل السير بسرعة أكبر، ما اضطرها لإلقاء نفسها من الميكروباص في محاولة للنجاة، لتسقط أرضًا وتصاب بإصابات بالغة.

وأشار والد الطالبة إلى أن ابنته تعرضت لكسر في الجمجمة، ونزيف داخلي، بالإضافة إلى كسر في الحوض وكسر بفقرات العمود الفقري، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، مؤكدًا أن حالتها الصحية حرجة وتحتاج إلى رعاية طبية متقدمة.

ولفت إلى أن الواقعة حدثت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، في منطقة حيوية تعج بالمارة، ما يزيد من خطورة الحادث ويثير تساؤلات حول إجراءات الرقابة على وسائل النقل، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة نقل ابنته إلى مستشفى مجهز، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه السائق المتسبب في الواقعة.