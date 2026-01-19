صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة

هبطت قبل قليل طائرة خاصة تقل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مدرج مطار الغردقة الدولي، ليكتمل بذلك وصول أبرز «اللاعبين» إلى المدينة التي تتحول، حتى الخميس المقبل، إلى «حلبة قتال عالمية» تستضيف أكبر تجمع دولي للجودو في أفريقيا هذا العام.

365 مقاتلاً.. و16 علماً

داخل الصالة المغطاة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية، يُنتظر أن يرفع 365 لاعباً ولاعبة من 16 دولة أعلامهم فوق البساط الأزرق، في بطولة تُعدّ بمثابة «الاختبار الحي» للمنتخب المصري قبل الانطلاق نحو لوس أنجلوس 2028، وفق خطة سرية وضعها اتحاد الجودو تهدف إلى «صناعة أولمبيين» وليس مجرد مشاركات بروتوكولية.

«الصالة جاهزة.. والمدينة في أبهى حلّة»

قال فراج عبد المقصود، مدير الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، إن «الصالة المغطاة تحوّلت إلى قلعة عالمية»، مؤكداً أن الغردقة «لن تكون مجرد مضيف، بل جزءاً من التاريخ»، في إشارة إلى أن البطولة ستُسجّل باسم المدينة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للعبة، ما يُعزّز فرصها في استضافة بطولات قارية أكبر خلال 2025.

«الجودو رسالة سياحية»

ويرى مراقبون أن اختيار الغردقة ليس عشوائياً، إذ تسعى الدولة إلى إرسال رسالة مفادها: «السياحة الرياضية خطّنا الدفاعي الجديد»، خاصة بعد النجاحات الأخيرة التي حققها البحر الأحمر في استضافة ماراثونات الصحراء وبطولات الغوص العالمية.

وكان صبحي قد غادر القاهرة فجر اليوم على رأس وفد وزاري يضم خبراء التخطيط الأولمبي، في زيارة «لن تتجاوز 48 ساعة»، لكنها تحمل ملفات ثقيلة أبرزها: اعتماد بطولات جديدة للناشئين، وفتح معسكرات مغلقة للمنتخبات القومية بالغردقة، ما يعني أن المدينة الساحلية باتت «المعسكر المصري الدائم» تحضيراً لباريس 2024 ولوس أنجلوس 2028 على حدّ سواء.