قا.تل زوجته لاعبة الجودو يواجه جريمته أمام محكمة جنايات الإسكندرية.. السبت

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، السبت المقبل 24 يناير 2026، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء.

باشرت جهات التحقيق في الرمل بالاسكندرية ، تحقيقات موسعة في وفاة لاعبة الجودو "دينا علاء"، التي لقيت مصرعها بمنطقة جانكليس شرق الإسكندرية، والاستماع الي الشهود في الواقعة، وكتابة تقارير مفصلة من المعاينة لمكان الواقعة.

كشفت التحقيقات أن الزوج أصيب أيضًا بطلق ناري في محاولة للانتحار عقب ارتكاب الواقعة، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة تحت حراسة مشددة، لحين استجوابه فور تحسن حالته الصحية.

وأكدت التحريات أن مشادة أسرية نشبت بين الزوجين، انتهت باستخدام السلاح الناري. وتضاربت الأقوال بين أن الجريمة وقعت بسبب خلاف أسري، أو أن الزوج حاول توجيه السلاح نحو أطفالهما، لتتدخل الأم في محاولة لحمايتهم، فتلقت الرصاصات بدلاً عنهم.

تم نقل جثمان المجني عليها إلى الطب الشرعي لتشريحها وبيان الأسباب الدقيقة للوفاة، بينما تواصل جهات التحقيق سماع أقوال الشهود وجمع الأدلة لكشف ملابسات الحادث.