جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
التعليم العالي تعلن عن منح لجمع المادة العلمية للماجستير من الحكومة السلوفاكية
أول جرائم رمضان.. جهود مكثفة لكشف تفاصيل مقتل شخص في بورسعيد
سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على جاهزا للهجوم على إيران السبت
حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة
مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 3.. حمادة هلال يستعيد قواه ويتصدى للجن
بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إبراهيم عبد الجواد يكشف موعد عودة تريزيجيه للمشاركة

تريزيجية
تريزيجية
رباب الهواري

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تطورات موقف محمود حسن تريزيجيه، نجم الأهلي، من العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، بعد غيابه بسبب الإصابة. 

وأكد عبد الجواد، خلال ظهوره في برنامج «ملعب أون» عبر شاشة قناة «أون سبورت»، أن اللاعب لن يكون ضمن قائمة الفريق في مواجهة الجونة المقرر إقامتها مساء الخميس، وذلك لعدم وصوله إلى الجاهزية الكاملة حتى الآن.

وأوضح عبد الجواد أن تريزيجيه يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي، وأن الجهاز الطبي يسعى لتجهيزه بشكل تدريجي دون التسرع في الدفع به، حتى لا تتفاقم الإصابة أو تتكرر مرة أخرى. وأشار إلى أن اللاعب سيكون جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة في مباراة سموحة، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، لكن قرار مشاركته في اللقاء سيكون في يد المدير الفني الدنماركي ييس توروب، وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات الفريق.
 

تضاؤل فرص تريزيجيه في اللحاق بمواجهة الجونة

في سياق متصل، تراجعت فرص محمود حسن تريزيجيه في اللحاق بمباراة الأهلي أمام الجونة، بسبب عدم تعافيه التام من الشد الذي تعرض له في العضلة الخلفية. ويحتاج اللاعب إلى استكمال البرنامج العلاجي والتأهيلي بشكل كامل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.


 

وأكدت المصادر أن الجهاز الطبي يفضل عدم المجازفة بالدفع باللاعب في مباراة الجونة، خاصة أن الإصابة العضلية تتطلب حذرًا شديدًا في التعامل معها، حتى لا يعود اللاعب قبل اكتمال التعافي.

 ومن المنتظر أن ينتظم تريزيجيه في تدريبات الفريق عقب الانتهاء من مرحلة التأهيل الأخيرة، ليصبح بعدها جاهزًا للمشاركة في المباريات، بداية من لقاء سموحة إذا سمح الجهاز الفني بذلك.


 

تريزيجية الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

وفاة الفنان عادل هلال

وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

اسعار السجائر اليوم

بعد آخر زيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 18 فبراير

مصطفى شعبان

بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل "درش" يكتسح مواقع التواصل والأكثر بحثا على جوجل

الكاتب الصحفى أحمد الخطيب

غداً .. انطلاق الموسم السادس من برنامج «كلّم ربنا»

البورصة

رمضان والبورصة المصرية .. هل يتأثر الاتجاه الصاعد بتراجع التداولات؟

بالصور

أهمها الموز والخيار.. أطعمة تناولها فى السحور لصيام صحي

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

