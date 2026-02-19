إبراهيم عبد الجواد يكشف موعد عودة تريزيجيه للمشاركة

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تطورات موقف محمود حسن تريزيجيه، نجم الأهلي، من العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، بعد غيابه بسبب الإصابة.

وأكد عبد الجواد، خلال ظهوره في برنامج «ملعب أون» عبر شاشة قناة «أون سبورت»، أن اللاعب لن يكون ضمن قائمة الفريق في مواجهة الجونة المقرر إقامتها مساء الخميس، وذلك لعدم وصوله إلى الجاهزية الكاملة حتى الآن.

وأوضح عبد الجواد أن تريزيجيه يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي، وأن الجهاز الطبي يسعى لتجهيزه بشكل تدريجي دون التسرع في الدفع به، حتى لا تتفاقم الإصابة أو تتكرر مرة أخرى. وأشار إلى أن اللاعب سيكون جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة في مباراة سموحة، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، لكن قرار مشاركته في اللقاء سيكون في يد المدير الفني الدنماركي ييس توروب، وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات الفريق.



تضاؤل فرص تريزيجيه في اللحاق بمواجهة الجونة

في سياق متصل، تراجعت فرص محمود حسن تريزيجيه في اللحاق بمباراة الأهلي أمام الجونة، بسبب عدم تعافيه التام من الشد الذي تعرض له في العضلة الخلفية. ويحتاج اللاعب إلى استكمال البرنامج العلاجي والتأهيلي بشكل كامل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.





وأكدت المصادر أن الجهاز الطبي يفضل عدم المجازفة بالدفع باللاعب في مباراة الجونة، خاصة أن الإصابة العضلية تتطلب حذرًا شديدًا في التعامل معها، حتى لا يعود اللاعب قبل اكتمال التعافي.

ومن المنتظر أن ينتظم تريزيجيه في تدريبات الفريق عقب الانتهاء من مرحلة التأهيل الأخيرة، ليصبح بعدها جاهزًا للمشاركة في المباريات، بداية من لقاء سموحة إذا سمح الجهاز الفني بذلك.



