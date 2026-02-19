قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة تريزيجيه وزيزو

تريزيجيه
تريزيجيه
رباب الهواري

أوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو يواصلان تنفيذ البرنامج التأهيلي والتدريبي بشكل منتظم على هامش المران الجماعي للفريق، وذلك يوميًا.

وأشار جاب الله إلى أن حالة اللاعبين تشهد تحسنًا مستمرًا، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي تم تحديده لكل لاعب، من أجل التعافي التام والتخلص من الإصابة بشكل كامل.

مراحل التأهيل

كشف طبيب الأهلي أن تريزيجيه وزيزو قد بدآ مساء الأربعاء تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج التأهيل، تمهيدًا لعودتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويهدف هذا البرنامج إلى استعادة اللياقة البدنية والجاهزية الفنية للاعبين قبل العودة للمباريات، مع التركيز على تقوية العضلات الخلفية لمنع تكرار الإصابات.

إصابة تريزيجيه

يعاني محمود حسن تريزيجيه من شد من الدرجة الثانية في أسفل العضلة الخلفية، تعرض له خلال مشاركته مع الأهلي أمام شبيبة القبائل في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتشير التقارير الطبية إلى أن اللاعب يحتاج لبرنامج تأهيلي دقيق لتجنب أي مضاعفات، مع الحفاظ على استقرار حالته قبل العودة للمشاركة مع الفريق.

إصابة زيزو

من جانبه، تعرض أحمد مصطفى زيزو لإصابة مشابهة في العضلة الخلفية، وذلك أثناء مشاركته في مواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ويخضع زيزو أيضًا لبرنامج تدريبي خاص لتقوية العضلة المصابة وضمان جاهزيته للمباريات القادمة.
 

موعد مباراة الأهلي والجونة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة اليوم الخميس، ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تنطلق المباراة على استاد القاهرة في تمام الساعة 9:30 مساءً، ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، مع متابعة حالة لاعبيه المصابين قبل المشاركة المقبلة


 

تريزيجية الاهلي زيزو اخبار الاهلي

أهمها الموز والخيار.. اطعمه تناولها فى السحور لصيام صحى
6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
سكودا بياك الكهربائية
