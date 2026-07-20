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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين : قمة الرئيس السيسي وقائد الجبل الأسود تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، الاستقبال الرسمي والمباحثات الموسعة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتينيجرو)، ياكوف ميلاتوفيتش، مؤكدًا أن هذه الزيارة التاريخية وهي الأولى على المستوى الرئاسي بين البلدين تعكس بوضوح اتساع دوائر الدبلوماسية المصرية وريادتها الدولية في الانفتاح على كافة الشركاء واستكشاف مسارات جديدة للتنمية والتعاون المستدام.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن المباحثات الثنائية تضع حجر أساس متين لشراكة اقتصادية واستثمارية واعدة، لا سيما في قطاعات البنية الأساسية، السياحة، والطاقة، مشيرًا إلى أن إشادة رئيس الجبل الأسود بالاستثمارات المصرية الناجحة في بلاده وتطلعه لتوسيعها، تبرهن على الكفاءة والسمعة المتميزة التي باتت تتمتع بها الشركات والخبرات المصرية إقليميًا ودوليًا بفضل المشروعات القومية العملاقة التي شيدتها الدولة في الداخل.

رفض أي اعتداءات غير مبررة على الدول العربية

 

وأشاد رئيس حزب المصريين، بالرسائل السياسية والدبلوماسية الحاسمة التي طرحها الرئيس السيسي خلال المباحثات، لا سيما تأكيده على ثوابت السياسة الخارجية المصرية في خفض التصعيد بالمنطقة، ودعم سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، ورفض أي اعتداءات غير مبررة على الدول العربية الشقيقة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يُمثل دائمًا صوت العقل والحكمة، ويسعى بجهود دؤوبة لصياغة معادلة استقرار شاملة تعتمد على الحلول الدبلوماسية والمستدامة.

وشدد على أهمية التوافق الكبير بين مصر والجبل الأسود بشأن التمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، مثمنًا تجديد الرئيس السيسي لموقف مصر التاريخي والصارم بالرفض القاطع لأي مساعٍ تهدف إلى تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، وإصرار الدولة المصرية على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد على أن تشكيل رابطة الصداقة البرلمانية بين البلدين سيمثل دافعًا قويًا لتعزيز العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي، موضحًا أن هذه القمة تؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق السياسي المكثف وتدفق رؤوس الأموال، مما يعزز من مكانة الاقتصاد القومي ويدعم رؤية مصر المستقبلية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار حسين أبو العطا مجلس الشيوخ الجبل الأسود

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