برلمانية: تنظيم الفضاء الإلكتروني ضرورة لمواجهة الشائعات وحماية وعي المواطنين

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي فرض واقعًا جديدًا يتطلب التعامل معه بوعي ومسؤولية، مشيرة إلى أن سوء استخدام هذه المنصات ساهم في زيادة معدلات انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تمثل خطرًا على استقرار المجتمع وثقة المواطنين.

مواجهة الشائعات

ولفتت الهريدي، في تصريحات لها، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة المواطنين، وتلعب دورًا مهمًا في سرعة تداول الأخبار والأفكار، إلا أن غياب المسؤولية لدى البعض يؤدي إلى استغلالها في نشر أخبار غير صحيحة أو محتويات تهدف إلى إثارة الجدل والقلق داخل المجتمع، وهو ما يستوجب تحركًا متكاملًا لمواجهة هذه الظاهرة.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن التصدي للشائعات لا يقتصر على الإجراءات القانونية فقط، وإنما يحتاج إلى بناء وعي رقمي لدى المواطنين، وتعزيز ثقافة التحقق من مصادر المعلومات قبل إعادة نشرها، إلى جانب دعم المؤسسات الإعلامية الرسمية في تقديم المعلومات الدقيقة والرد السريع على الأخبار المتداولة غير الصحيحة.

تطوير الأطر التشريعية

وشددت الهريدي على أهمية تطوير الأطر التشريعية المنظمة للفضاء الإلكتروني بما يحقق التوازن بين حماية حرية الرأي والتعبير وبين مواجهة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام، مؤكدة أن التشريعات الرادعة تمثل أحد أدوات حماية المجتمع في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وأضافت أن الحفاظ على الأمن المعلوماتي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، وأن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، من خلال نشر الوعي وترسيخ الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا بما يخدم التنمية والاستقرار.