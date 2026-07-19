شوبير: الأهلي لن يكرر أخطاء الموسم الماضي.. وصفقة وحيدة على الطاولة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي يدرس التعاقد مع لاعب جديد في مركز الوسط الدفاعي (رقم 6)، بعد الانتهاء من الصفقات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات، مؤكدًا أن الجهاز الفني لا يفكر حاليًا في تدعيم أي مركز آخر.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن الأهلي لا يضع التعاقد مع مدافع أو لاعب في أي مركز آخر ضمن أولوياته، مشيرًا إلى أن التركيز ينصب فقط على تدعيم مركز الوسط الدفاعي.

وأوضح أن مروان عطية سيكون أحد العناصر الأساسية في هذا المركز خلال الموسم المقبل، إلى جانب أحمد نبيل "كوكا"، الذي يسعى للعودة إلى مركزه الأصلي، وهو ما ينتظر أن يحدث خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شوبير أن إدارة الأهلي تواصل البحث عن لاعب ثالث في مركز رقم 6، لتدعيم هذا الخط قبل انطلاق الموسم الجديد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لن يكرر ما وصفه بـ"خطأ الموسم الماضي"، عندما تعرض لضغوط للمبالغة في إبرام الصفقات، موضحًا أن النادي سيكتفي هذا الموسم بالتعاقد مع اللاعبين الذين يحتاجهم فقط، دون تدعيم مراكز لا تمثل أولوية للفريق.