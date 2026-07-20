قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مخزون الصواريخ لا يكفي.. الجيش الأمريكي يواجه كارثة قبل الدخول في حرب شاملة مع إيران
ذكور وإناث | الداخلية تعلن فتح باب المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. الشروط والمواعيد
أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟
فرمان عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل مروان عطية إلى الدوري السعودي
العرض الأحمر يتفوق ماليًا.. خيتافي ينافس الأهلي على ضم منصف بقرار
ننشر تفاصيل إنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية جديدة العام المقبل
حبس التيك توكر بدر عياد 6 أشهر في اتهامه بسب وقذف المطرب عمر كمال
تقرير إسرائيلي : مجتبى خامنئي موجود في إيران ويواصل إصدار التوجيهات
الأهلي يحدد شروطه المالية لبيع رضا سليم إلى الجيش الملكي
منتخب بلجيكا يعلن رحيل مدربه رودي جارسيا
رئيس وزراء المجر يرشح أسطورة الشطرنج اليهودية لمنصب رئيسة البلاد
وصول الأبطال .. طائرة منتخب إسبانيا تصل مدريد بعد التتويج بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يُصدر 28 قرارًا تأديبيًا ضد 81 عاملا من المقصرين بالجهاز الإداري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، (٢٨) قرارًا تأديبيًا بحق (٨١) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة، وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

وشملت القرارات مجازاة (٨١) من العاملين بعدد من مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة، من بينها: مركز ومدينة الزقازيق و الحسينية  وفاقوس، والوحدات المحلية القروية بشوبك بسطة والزنكلون  التابعة لمركز ومدينة الزقازيق ، والوحدات المحلية القروية بالتلين وسنهوا وسنهوت  والصنافين التابعة لمركز منيا القمح، والوحدة المحلية القروية بكفر شاويش والسماعنة التابعة لمركز فاقوس، والوحدات المحلية القروية بقصاصين الشرق والظواهرية التابعة لمركز الحسينية، والوحدة المحلية القروية بصافور التابعة لمركز ديرب نجم، والوحدات المحلية القروية ببحطيط  والأسدية وطويحر التابعة لمركز ومدينة أبو حماد ، والوحدات المحلية القروية بكفور نجم  التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية ، الوحدة المحلية القروية بأبو الشقوق التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر ، بالإضافة إلى بعض العاملين بالديوان العام للمحافظة.

 وتنوعت الجزاءات التأديبية بين الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، والخصم من الأجر، مع الإعفاء  للحالات التي توافرت بشأنها الأسباب القانونية، وذلك وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

 وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وشدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة، ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وترسيخ الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية بالجهاز الإداري العاملين بالجهاز الإداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ جنوب سيناء

إنجاز المشروعات ومتابعة تنفيذها .. تفاصيل لقاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة بمحافظ سيناء

امام عاشور ومروان عطية

هل يرحل إمام عاشور ومروان عطية من الأهلي إلى الدوري السعودي؟.. التفاصيل الكاملة

فعاليات المسرح

في دورته التاسعة عشرة.. 6 عروض لقصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح المصري

بالصور

بعد تصدر التريند.. طريقة عمل الإسبانش لاتيه في البيت

الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية

زي المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في المنزل

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى
طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى
طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى

3 وصفات مضمونة.. طريقة عمل الكيكة الهشة

طريقة عمل الكيكة الهشة
طريقة عمل الكيكة الهشة
طريقة عمل الكيكة الهشة

سيارة باتمان الخارقة تظهر في شوارع أمريكا ليلًا.. شاهد

سيارة باتمان
سيارة باتمان
سيارة باتمان

فيديو

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد