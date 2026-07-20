محافظ الشرقية يُصدر 28 قرارًا تأديبيًا ضد 81 عاملا من المقصرين بالجهاز الإداري

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، (٢٨) قرارًا تأديبيًا بحق (٨١) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة، وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

وشملت القرارات مجازاة (٨١) من العاملين بعدد من مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة، من بينها: مركز ومدينة الزقازيق و الحسينية وفاقوس، والوحدات المحلية القروية بشوبك بسطة والزنكلون التابعة لمركز ومدينة الزقازيق ، والوحدات المحلية القروية بالتلين وسنهوا وسنهوت والصنافين التابعة لمركز منيا القمح، والوحدة المحلية القروية بكفر شاويش والسماعنة التابعة لمركز فاقوس، والوحدات المحلية القروية بقصاصين الشرق والظواهرية التابعة لمركز الحسينية، والوحدة المحلية القروية بصافور التابعة لمركز ديرب نجم، والوحدات المحلية القروية ببحطيط والأسدية وطويحر التابعة لمركز ومدينة أبو حماد ، والوحدات المحلية القروية بكفور نجم التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية ، الوحدة المحلية القروية بأبو الشقوق التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر ، بالإضافة إلى بعض العاملين بالديوان العام للمحافظة.

وتنوعت الجزاءات التأديبية بين الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، والخصم من الأجر، مع الإعفاء للحالات التي توافرت بشأنها الأسباب القانونية، وذلك وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وشدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة، ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وترسيخ الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.