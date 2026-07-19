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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد الإقليمي وتنفيذ وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات

الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد الإقليمي وتنفيذ وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات
الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد الإقليمي وتنفيذ وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات
أ ش أ

 أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره التركي هاكان فيدان ضرورة إنهاء التصعيد الخطير في المنطقة، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي، اليوم /الأحد/، مع وزير الخارجية التركي، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وشدد الوزيران على أهمية تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، بما يسهم في تثبيت الاستقرار، كما أكدا ضرورة رفع إسرائيل جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان غزة.

كما أكد الجانبان رفضهما جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين، مشددين على أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

ودعا الصفدي وفيدان المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة ومؤثرة لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية، ولفتا إلى أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللالتزامات المترتبة على إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وحذر الوزيران من التداعيات الخطيرة لاستمرار إسرائيل في اتخاذ إجراءات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة، وشددا أن الحرم القدسي الشريف، بما يشمله من المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وفي ختام الاتصال، أدان الوزيران هذه الإجراءات، محذران من أنها تهدد بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتؤدي إلى تأجيج الصراع.

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره التركي هاكان فيدان اتفاق وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

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