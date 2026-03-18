البرازيل تعتمد حماية الغابات محورا أساسيا في خطة المناخ الجديدة حتى 2035

أطلقت البرازيل خطة جديدة لمواجهة تغير المناخ، تمتد حتى عام 2035، تجعل مكافحة إزالة الغابات محور استراتيجيتها الأساسية؛ للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك في خطوة تُعد الأولى منذ عام 2008؛ لمراجعة برنامجها الوطني للحد من التغير المناخي والتكيف مع آثاره.

وأوضحت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، أنه - وفقاً للخطة - تهدف البرازيل إلى خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 67% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2005، مع التركيز على تقليص إزالة الغابات، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي الانبعاثات وفق بيانات رسمية لعام 2022.

وأوضح الرئيس اليساري “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا” أن إزالة الغابات- التي غالباً ما تحدث بشكل غير قانوني لتوسيع الأراضي الزراعية- ستكون القطاع الرئيسي الذي يقود جهود خفض الانبعاثات حتى عام 2035، مشيراً إلى أن هدف بلاده هو الوصول إلى صفر إزالة للغابات بحلول عام 2030.

وتلعب غابات الأمازون- أكبر غابة مطيرة في العالم- دوراً محورياً في خطط البرازيل المناخية؛ نظراً لقدرتها على امتصاص كميات كبيرة من الكربون والمساهمة في استقرار المناخ العالمي.

ووفقاً للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء (INPE)؛ سجلت البرازيل انخفاضاً بنسبة 35% في إزالة الغابات في منطقة الأمازون بين أغسطس 2025 ويناير 2026، حيث تمت إزالة 1324 كيلومترًا مربعًا خلال هذه الفترة، وهو مؤشر على التقدم المحرز في حماية الغابات.

وتؤكد البرازيل من خلال هذه الخطة، على دورها المحوري في مكافحة تغير المناخ عالميا، وتسعى من خلالها للحفاظ على الموارد الطبيعية والاستقرار البيئي للمنطقة.