ضبط طن ملح طعام مجهول المصدر وغير صالح في حملة تموينية بالغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية، طن ملح طعام مجهول المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، داخل مصنع لتعبئة الملح بدون ترخيص وفواتير ضريبية بمركز المحلة الكبرى.

وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من هيثم علام مدير إدارة تموين بمركز المحلة بتمكن حملة تموينية بمركز المحلة ، من ضبط طن ملح طعام مجهول المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون فواتير ضريبية، داخل مصنع بدون ترخيص.

تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات لارسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.