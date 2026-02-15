قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5634 مكالمة خلال يناير 2026

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 5634 مكالمة عبر الخط الساخن الموحد (105) خلال شهر يناير 2026، محققة نسبة استجابة كاملة بلغت 100% لجميع الاتصالات، في إطار تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتسهيل التواصل مع المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المكالمات شملت استفسارات وطلبات متنوعة أبرزها: التطعيمات واللقاحات، كارت الخدمات المتكاملة، العلاج على نفقة الدولة، طوارئ الدم، الرعايات والحضانات والألبان، التكليف، التراخيص، الاستشارات الطبية، والشكاوى.

وأشار إلى أن متابعة رضا المواطنين خلال نوفمبر وديسمبر 2025 سجلت 10,754 اتصال، وبلغ معدل الرضا في العينة العشوائية 83.5%، مع استمرار الارتفاع الملحوظ في عدد المكالمات مقارنة بالأشهر السابقة.

وأرجع المتحدث هذا الارتفاع إلى نجاح الحملات التوعوية، وزيادة وعي المواطنين بالخدمات الصحية وآليات الحصول عليها، إلى جانب فعالية توحيد قنوات التواصل عبر الرقم (105)، ما يقلل التشتت ويسرّع الاستجابة.

الخط الساخن يعمل مجانًا

وأكد أن الخط الساخن يعمل مجانًا على مدار 24 ساعة يوميًا طوال الأسبوع، ويغطي خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة، منها أسرة الحروق، الحضانات، أكياس الدم ومشتقاته، مبادرة جلطات القلب الحادة والسكتات الدماغية، واستقبال الشكاوى.

وأبرز أن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية، تعزيز الثقة بين المواطن والمنظومة، ودعم رؤية مصر 2030 لتقديم رعاية صحية شاملة وميسرة للجميع.

الخط الساخن 105 وزارة الصحة والسكان كارت الخدمات المتكاملة اللقاحات التطعيمات

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

