انتهاء المستوى الأول من مبادرة المذيع الصغير للأطفال من ذوي الإعاقة

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن انتهاء المستوى الأول من برنامج "المذيع الصغير" لتدريب جيل جديد من الإعلاميين من الأطفال ذوي الإعاقة، في خطوة رائدة تعكس الإيمان الحقيقي بقدراتهم وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم بثقة واقتدار.

ويأتي هذا البرنامج في إطار بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وماس ميديا سكول، تحت إشراف وتدريب الإعلامية داليا أشرف، بهدف إعداد كوادر إعلامية واعدة تمتلك أدوات المعرفة ومهارات التواصل الحديثة.

وقد تضمن البرنامج تدريب الأطفال على أسس وكيفية الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، وآليات التحقق من الأخبار وتمييز الحقائق من الشائعات. كما تلقوا تدريباً عملياً أمام الكاميرا لصقل مهارات التقديم الإعلامي، وبناء الثقة بالنفس، والقدرة على مخاطبة الجمهور بوعي وتمكّن.

ولأول مرة، تم إعداد واستخدام اسكربت بطريقة برايل من قِبل أبنائنا المكفوفين، واستخدامه أثناء التقديم أمام الكاميرا، في تجربة ملهمة تجسد معنى الدمج الحقيقي وتكافؤ الفرص.

وخلال التدريب، اكتسب الأطفال معارف متنوعة ومصطلحات لغوية في قضايا تهم الطفل، مثل التنمر، والتغذية السليمة، وأهمية الرياضة، وبعد تعلم مبادئ البحث والإعداد، قاموا بتحضير موضوعاتهم بأنفسهم وتقديمها كمذيعين تحت التدريب، في تجربة عززت لديهم روح المسؤولية والاستقلالية.

وفي بيانه الصادر اليوم، أشار المجلس القومي إلى أن مبادئ الدمج والتمكين تحققت مع المتدربين بصورة عملية من خلال مشاركة (12) مساعداً من خريجي البرنامج في الأعوام السابقة، والذين تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً، حيث ساهموا في دعم المتدربين الجدد عبر ورش تدريبية من خلال زووم، ومساندتهم في التحضير والإعداد، ليصبحوا نموذجاً ملهماً للعطاء والقيادة.