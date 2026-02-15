قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انتهاء المستوى الأول من مبادرة المذيع الصغير للأطفال من ذوي الإعاقة

برنامج المذيع الصغير
الديب أبوعلي

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن انتهاء المستوى الأول من برنامج "المذيع الصغير" لتدريب جيل جديد من الإعلاميين من الأطفال ذوي الإعاقة، في خطوة رائدة تعكس الإيمان الحقيقي بقدراتهم وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم بثقة واقتدار.

ويأتي هذا البرنامج في إطار بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وماس ميديا سكول، تحت إشراف وتدريب الإعلامية داليا أشرف، بهدف إعداد كوادر إعلامية واعدة تمتلك أدوات المعرفة ومهارات التواصل الحديثة.

وقد تضمن البرنامج تدريب الأطفال على أسس وكيفية الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، وآليات التحقق من الأخبار وتمييز الحقائق من الشائعات. كما تلقوا تدريباً عملياً أمام الكاميرا لصقل مهارات التقديم الإعلامي، وبناء الثقة بالنفس، والقدرة على مخاطبة الجمهور بوعي وتمكّن.

ولأول مرة، تم إعداد واستخدام اسكربت بطريقة برايل من قِبل أبنائنا المكفوفين، واستخدامه أثناء التقديم أمام الكاميرا، في تجربة ملهمة تجسد معنى الدمج الحقيقي وتكافؤ الفرص.

وخلال التدريب، اكتسب الأطفال معارف متنوعة ومصطلحات لغوية في قضايا تهم الطفل، مثل التنمر، والتغذية السليمة، وأهمية الرياضة، وبعد تعلم مبادئ البحث والإعداد، قاموا بتحضير موضوعاتهم بأنفسهم وتقديمها كمذيعين تحت التدريب، في تجربة عززت لديهم روح المسؤولية والاستقلالية.

وفي بيانه الصادر اليوم، أشار المجلس القومي إلى أن مبادئ الدمج والتمكين تحققت مع المتدربين بصورة عملية من خلال مشاركة (12) مساعداً من خريجي البرنامج في الأعوام السابقة، والذين تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً، حيث ساهموا في دعم المتدربين الجدد عبر ورش تدريبية من خلال زووم، ومساندتهم في التحضير والإعداد، ليصبحوا نموذجاً ملهماً للعطاء والقيادة.

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة برنامج المذيع الصغير الأطفال ذوي الإعاقة طريقة برايل المكفوفين القومي للإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة

