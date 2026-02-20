أول جمعة في رمضان .. خطيب المسجد النبوي: رمضان شهر يعتق فيه الجاني من النيران

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح البدير، في خطبة أول جمعة في رمضان، بالمسجد النبوي الشريف، مكانة شهر رمضان الفضيل بوصفه موسمًا للربح العظيم والقبول والعتق من النار، موصيًا بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن.

اجتهاد النبي في رمضان



وقال خطيب المسجد النبوي في خطبة أول جمعة في رمضان: «هلّ هلال رمضان وكم حبيب لنا فقدناه وكم قريب لنا أضجعناه وكم عزيز علينا دفناه فاعتبروا برحيل الإخوان والخلّان فرحيلهم موعظة وتذكير وعبرة ونذير، فالبدار البدار قبل أن لا توبة تُنال ولا عثرة تُقال ولا يُفدى أحد بمال وأروا الله في شهركم خيرًا من أنفسكم، فبالجد فاز من فاز، وبالعزم جاز من جاز وكان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره».

شهر القبول والسعود

ومضى قائلًا: هذا شهر القبول والسعود، هذا شهر العتق والجود، هذا إبَّانُ الترقي والصعود هذا أوان الجد إن كنت مجدًّا، هذا زمان التعبّد إن كنت مستعدًّا، هذا نسيم القبول هبّ، هذا سيل الخير صبّ، هذا الشيطان تبّ، هذا باب الخير مفتوح لمن أحب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء رمضان فُتِّحت أبواب الجنة، وغُلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين".

شهر المغفرة



ونبّه إلى أن هذا شهر يُفَكّ فيه العاني، ويعتق فيه الجاني، ويتجاوَز عن العاصي، فبادر الفرصة، وحاذر الفوتة، ولا تكن ممن أبى، وخرج رمضان ولم ينل فيه المنى.

مفسدات الصيام



وأوضح أن الانشغال بالمسائل الجزئية المتعلقة بمفسدات الصيام، مع التفريط في الكبائر والمعاصي، يُفرغ الصيام من مقصده الحقيقي، مؤكدًا ضرورة الحذر من أكل أموال الناس بالباطل، والتعدي على الحقوق، والغش، والخداع، والاعتداء على الأعراض.

وتناول في خطبة أول جمعة في رمضان، عددًا من القضايا الاجتماعية، أبرزها التقصير في حقوق الأبناء، وحرمانهم من النفقة أو الرعاية أو التواصل مع أحد الوالدين بعد الطلاق، واعتبر ذلك من صور الظلم التي تتنافى مع روح الصيام، منبهًا إلى خطورة التهاون في أداء الصلاة في أوقاتها، عادًا تأخير الفرائض عن وقتها مخالفةً صريحة لمقاصد العبادة، حتى في أيام شهر رمضان المبارك.



واختتم خطبته بدعوة الصائمين إلى تقوى الله في شهر رمضان، والحرص على صيامٍ يحفظ الحقوق ويُصلح النفوس، ويجمع بين أداء العبادات واجتناب المحرمات، بما يحقق مقاصد الصيام ويعود بالنفع على الفرد والمجتمع.