فتاوى| أشخاص لا يغفر لهم ليلة النصف من شعبان.. متى تحسب ساعات العمل رصيد أجر وعبادة؟.. خطيب المسجد النبوي: بـ5 أمور.. حكم الممرضة التي تطلع على الموتى

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس إن ليلة النصف من شعبان من النفحات الربانية، وهي ليلة عظيمة قد عظَّمها الله تعالى، وعظَّمها رسولُ الله ﷺ.

تعظيم الرسول لليلة النصف من شعبان

وأشار إلى أن تعظيمُ رسولِ الله ﷺ لها كان بدعائه لربه والتبتُّل إليه فيها؛ كما روت السيدةُ عائشةُ رضي الله عنها أنها قالت: “فقدتُ رسولَ الله ﷺ ذاتَ ليلة، فخرجتُ، فإذا هو بالبقيع رافعًا رأسَه إلى السماء، فقال لي: «أكنتِ تخافين أن يحيفَ اللهُ عليكِ ورسولُه؟» قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، ظننتُ أنك أتيتَ بعضَ نسائك. فقال: «إن اللهَ عز وجل ينزل ليلةَ النصفِ من شعبان إلى السماءِ الدنيا، فيغفر لأكثرَ من عددِ شعرِ غنمِ كلب»”. (مسند أحمد). وكلبٌ قبيلةٌ مشهورةٌ بكثرة الغنم، وهي كنايةٌ عن سَعَةِ رحمةِ اللهِ وعفوه في هذه الليلة.

تعظيم الله لليلة النصف من شعبان

ونوه ان تعظيمُ الله تعالى لهذه الليلة يكون باطلاعِه تعالى على خلقه؛ لتنزلَ عليهم رحمتُه ومغفرتُه، كما أخبرنا رسولُ الله ﷺ: «إن اللهَ ليطلعُ في ليلةِ النصفِ من شعبان فيغفرُ لجميعِ خلقه إلا لمشركٍ أو مشاحن». (سنن ابن ماجه).

المستثنون من المغفرة ليلة النصف من شعبان

وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استثنى المغفرة المنزلة في تلك الليلة من: المشركَ والمشاحنَ، وتقع الشحناء غالبًا بسبب النفس الأمارة بالسوء التي تؤذي الناس، فتفسد الودَّ والوئامَ القائمَ بينهم. وقد نصح النبي ﷺ المسلمين بالابتعاد كلَّ البعد عن كل ما قد يؤدي إلى بث الفرقة والشحناء بين الناس، فقال: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعض، وكونوا عبادَ الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره. التقوى هاهنا» — ويشير إلى صدره ثلاث مرات — «بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ: دمُه، ومالُه، وعِرضُه». (صحيح مسلم).

ولا يخفى أننا أحوجُ ما نكون في هذه الأيام إلى التأكيد على قيمة رفع التشاحن والسعي لإصلاح ذات البين؛ لنستقبل رمضانَ بنفوسٍ صافية، وروحٍ عالية، وأعمالٍ متقبَّلة. فلا تُفوِّتَنَّكم هذه النفحات.

وأضاف قائلا: أيها المسلمُ الحريصُ على رضا ربِّه: أصلحْ ذاتَ بينك حتى يقبلك الله تعالى.

قال الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن الوظيفة أمانة ومسؤولية عظيمة، منوهًا بأن العمل يكون عبادةً عندما يُؤدى بالإتقان والصدق، مع مراعاة حقوق الناس ومعاملتهم بالرفق.

ساعات العمل رصيد أجر

وأوضح " الثبيتي" خلال خطبة الجمعة الثانية من شهر شعبان اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن للوظيفة شأنًا عظيمًا في ميزان الإسلام، فحين يغادر الموظف منزله مستحضرًا أنه متجه إلى محراب عبادة.

وتابع: يتحول وقت العمل إلى متعة، وتغدو منجزاته مصدر سعادة، ويصبح الجهد المبذول قربةً إلى الله سبحانه وتعالى، وساعات العمل رصيد أجر، مشيرًا إلى أن بالإتقان يترقى في مدارج العبودية، فينشرح صدره، وتتقد همته، ويبذل أفضل ما لديه.

وأضاف: ويجد في قضاء حوائج الناس لذة لا عناء فيها، لأنه يعمل لله قبل أن يعمل للناس، ومن راقب الله في عمله سما أثره، وبورك له في مسعاه، موضحًا أن كل وظيفة، مهما علت أو صغرت في نظر الناس، هي لبنة في صرح الوطن والأمة.

لبنة في صرح الوطن

وأفاد بأن الداعية في محرابه، والمعلم في صفه، والطبيب في عيادته، والمهندس في عمرانه، ورجل الأمن في موقعه، والإداري في إدارته، كل هؤلاء وغيرهم يحملون دورًا ويؤدون رسالة، وبهم يتقدّم المجتمع، وتنمو التنمية، ويقوى البناء، وتستقر الحياة.

ونبه إلى أن الوظيفة ليست مجرد عقد إداري ينتهي بحضور الجسد وانصراف الوقت، بل هي أمانة ومسؤولية يُسأل عنها صاحبها يوم القيامة، فمن استشعر عظَمها لم يُعطّل مصالح الناس، ولم يؤخّر خدمتهم، بل أدّى عمله بصدق، وأعطى كل ذي حقٍّ حقه.

وأشار إلى أن الوظيفة في حقيقتها خدمة للناس ونفع متعدٍّ، وهو شرف عظيم، ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس).

الجزاء من جنس العمل

وبين أن كل لحظة تعين فيها إنسانًا، وكل جهد تمضيه في قضاء حوائج الناس، هو عبادةٌ خفية، تُكتب لك في صحائف عملك، وترفع لك في ميزان الآخرة، لافتًا إلى أن من سنن الله تعالى أن يُعامل الإنسان كما يُعامل الناس؛ فالجزاء من جنس العمل.

وأردف: فمن يسّر على الناس يُيسّر الله تعالى عليه، ومن رحم ضعيفًا أو مكروبًا رحمه الله سبحانه وتعالى، ومن شقّ على الناس بتعطيل معاملاتهم، أو قسا عليهم في إجراءاتهم شقّ الله عليه، وهذه سنة الله عز وجل التي لا تُخطئ.

واستشهد بدعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشقّ عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به".، منوهًا بأنه حين يستشعر الموظف أن عمله عبادة، يتحلى بالصبر الجميل.

وسيلة لخدمة الناس

واستطرد: ويتسع صدره لحاجات الناس، متخلقًا بالرفق الذي يُجمّل العمل ويصلحه، فيكون بشاشة في الوجه، وكلمة طيبة، وحسن استماع، وتيسيرًا للإجراءات، مع مراعاة أحوال الكبير والمحتاج، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه).

وأوصى الموظفَ إلى التحلّي بالتواضع، موضحًا أن المنصب وسيلة لخدمة الناس لا منصة للاستعلاء، ولا فرق بين كبير وصغير أو صاحب جاه وبسيط، اقتداءً بهدي النبي ــ عليه الصلاة والسلام ــ الذي كان أرفع الناس مقامًا وألينهم جانبًا، ويخدم الجميع.

ولفت إلى أن الحياة الوظيفية صفحة مدوّنة وسجلّ مكتوب يُحاسَب عليه الإنسان يوم يلقى الله سبحانه جل وعلا، مستندًا إلى قول الله تعالى في كتابه العزيز : (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ).

ورد إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، سؤالا تقول صاحبته: “لي صديقة تعمل ممرضة بإحدى المستشفيات وبحكم عملها تطلع على الموتى بالمستشفى وتهزأ منهم فما حكم ذلك شرعا؟”.

حكم من يهزأ من الموتى

وأجاب عطية لاشين عن السؤال قائلا: أن أي مخلوق لله إنسانا كان أو حيوانا أو نباتا يجب أن يعظم ويكرم ولا يمتهن، لأن تكريمه من تكريم خالقه وإهانته والازدراء منه انتهاك للخالق عز وجل.

تكريم الله للمخلوقات

قال تعالى: “و لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر”.

وقال سبحانه “سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون”.

وكلمة سبحان لا تذكر إلا عند الشيء العظيم الخارق للمألوف وغير المعتاد.

وما جاء في الآيات يدعو إلى تعظيم الخالق سبحانه وتسبيحه بما يناسب قدرته المطلقة الخالق للكون كله إنسه وجنه نباته وحيوانه

وكل ما هو موجود في الحياة يدل على عظيم قدرة الخالق سبحانه وأعلى المخلوقات منزلة على الإطلاق الإنسان.

وروت كتب السنة أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي مرت عليه فقيل له إنها جنازة يهودي فقال: "أليست نفسا؟".

حكم من يطلع على الموتى ويهزأ منهم

وأضاف قائلا:

أولا نهمس في أذن أختنا الممرضة إن ما تراه اليوم من الموتى سوف تمر بهذا المشهد في يوم من الأيام إن عاجلا أو آجلا، وكان يجب أن ما تراه من جثث هؤلاء يفضي بها إلى العظة والاعتبار والتذكر،والادكار والتقرب منها إلى العزيز القهار، فأنت اليوم على قيد الحياة وسوف تكونين غدا بمشيئة الله ضمن من فقدوا الحياة وكما يدين المرء يدان.

ثانيا: إن لأهل العلم قاطبة عبارات تجري على ألسنتهم توجب احترام الميت وكأنه لا يزال على قيد الحياة من هذه العبارات ما يلي:

١ حرمة الميت كحرمة الحي.

٢ كسر عظم الميت ككسر عظم الحي

وكل ذلك بالنسبة إلى الحي ممنوع فيجب أن يكون ممنوعا كذلك بالنسبة للميت.

ثالثا: إذا رأى الإنسان على الميت حسنة أذاعها ونشرها وإذا رأى عليه سيئة أو عيبا كتمها.

فقد قال بشأن ذلك سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم “ لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا”.