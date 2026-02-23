قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد طلعت يسخر من تصريحات ييس توروب بشأن يوسف بلعمري
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
توك شو

سيدة الاعمال عزة فهمي: عندي 81 سنة وهعمل مشروع لدعم المبدعين والمصممين

عزة فهمي
عزة فهمي
هاني حسين

كشفت عزة فهمي رئيس مجلس إدارة شركة عزة فهمي للحلي، عن آخر مشاريعها الكبيرة، مؤكدة أنّ المرحلة الحالية من حياتها، رغم بلوغها ٨١ سنة، هي "أجمل مرحلة" وهي مكرسة لإنشاء مشروع ثقافي ضخم: "هاعمل أكبر حاجة عملتها في حياتي".  

وأضافت "فهمي" لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المشروع يشمل التدريب والتعليم ودعم المبدعين والمصممين، مؤكدة أن مهمتها الجديدة تهدف للحفاظ على التراث وإتاحته لكل المبدعين العرب.

وتابعت: "أنا بافهم في الصياغة وست مبدعة لأن أنا اشتغلت بإيدي كتير.. لكن بقيت أكتر أقدر أقول.. باقرأ أنثروبولوجي كتير.. أوثر بألف.. عندي أرشيف فظيع مفيش موجود في الأمة العربية زيه".

وأشارت فهمي إلى أن فتح هذا الأرشيف للمواهب الجديدة يُعد واجباً وطنياً وثقافياً: "ده واجبي الجديد اللي لازم أقدمه لمصر"، مضيفة أنّ هدف المشروع هو الجمع بين الإبداع المعاصر والحفاظ على التراث المصري الأصيل، وهو المشروع الذي تطمح أن يترك أثرًا طويل الأمد

عزة فهمي اخبار التوك شو

