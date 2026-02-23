قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية أمريكية بسبب عاصفة ثلجية
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعرف على أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

سلع غذائية ارشيفيه
سلع غذائية ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد مدن ومراكز محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، حالة من الانضباط الملحوظ في الأسواق، وسط وفرة واضحة في المعروض من السلع الغذائية الأساسية، ما انعكس إيجابًا على حركة البيع والشراء والارتياح بين المواطنين، خاصة مع تكثيف الرقابة التموينية وتوافر البدائل أمام المستهلكين بمختلف المنافذ.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والوحدات المحلية، لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية، مع الدفع بكميات إضافية من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية، فضلًا عن دعم المنافذ المتحركة التي تجوب القرى والمناطق البعيدة .

ورصدت جولة بعدد من الأسواق توازنًا واضحًا في أسعار السلع الجافة والبقوليات، حيث سجل كيلو الفاصوليا 60 جنيهًا، وكيلو العدس الأصفر 50 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو الدقيق 23 جنيهًا، وسجل الشاي الحجم الكبير 50 جنيهًا، وبلغ سعر كيس الملح الكبير 27 جنيهًا، كما سجلت منتجات التونة أسعارًا تراوحت بين 85 و100 جنيه.

وفي قطاع اللحوم والدواجن، تراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و320 جنيهًا، بينما سجل كيلو الدواجن البيضاء من 80 إلى 100 جنيه، وسط توافر الكميات المعروضة، أما أسعار الألبان، فبلغ سعر كيلو الجبن الأبيض من 73 إلى 80 جنيهًا، وسجل الجبن الأبيض وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض حوالي 130 جنيهًا.

وبالنسبة للزيوت والسمن، استقرت الأسعار عند 60 جنيهًا لزجاجة الزيت سعة لتر، و70 جنيهًا للسمن وزن كيلو، و135 جنيهًا للسمن وزن 2 كيلو، كما سجلت شكارة الأرز 10 كيلو 225 جنيهًا و25 كيلو 520 جنيهًا، فيما بلغ سعر شكارة المكرونة 10 كيلو 185 جنيهًا، وكرتونة المكرونة 125 جنيهًا.

وأكد عدد من المواطنين أن تنوع المعروض داخل المنافذ الرسمية أسهم في تحقيق منافسة عادلة وضبط نسبي للأسعار، بينما أشار تجار إلى أن زيادة الإمدادات ساعدت على استقرار السوق وتقليل حدة التقلبات.

وتواصل المحافظة جهودها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي عبر التوسع في المعارض الموسمية، وتشجيع المنتجين المحليين، بما يضمن استدامة الاستقرار وتحقيق توازن دائم بين العرض والطلب بمختلف المراكز.

