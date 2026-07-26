لم يعد مجرد مساعد ذكي.. كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على العلاقات الأسرية؟

لم يعد حضور الذكاء الاصطناعي مقتصرًا على بيئات العمل أو التطبيقات التقنية، بل أصبح جزءًا من تفاصيل الحياة داخل المنازل، حيث يشارك في تنظيم المواعيد، وإعداد قوائم التسوق، وإدارة الميزانيات، ومتابعة الدراسة، بل وفي بعض الأحيان يتحول إلى مستمع لمشكلات أفراد الأسرة ومستشار يلجأون إليه للحصول على النصيحة أو الدعم.

ويرى خبراء أن هذا التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يمثل تحولًا في طبيعة الحياة العائلية، بعدما انتقلت هذه التقنيات من دورها التقليدي كمساعد لتنفيذ الأوامر إلى أدوات تتفاعل باستمرار مع أفراد المنزل، وتتعلم أنماط حياتهم وتفضيلاتهم، بما يسمح لها بتوقع احتياجاتهم وتقديم حلول أكثر تخصيصًا.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يتزايد داخل المنازل

تقول سارة دولي، مؤسسة منصة AI-Empowered Mom، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في المنازل أصبح أكثر انتشارًا مع سهولة الوصول إلى هذه التقنيات وانخفاض الحواجز المرتبطة بالتكلفة أو الخبرة التقنية، الأمر الذي شجع أعدادًا متزايدة من الأسر على دمجها في تفاصيل حياتها اليومية.

وتضيف أن هذا الانتشار السريع لا يخلو من تحديات، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على أساليب التربية، والعلاقات الأسرية، وخصوصية البيانات.

إدارة المنزل بضغطة زر

وأصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي تؤدي أدوارًا متزايدة داخل المنازل، إذ لم تعد تقتصر على ضبط المنبهات أو الإجابة عن الأسئلة، وإنما تساعد في تخطيط الأنشطة اليومية، وإدارة الالتزامات العائلية، وتنظيم الجداول الدراسية، وإعداد قوائم المشتريات، ومتابعة المصروفات.

ورصدت مجلة The New Yorker نماذج لعائلات تستعين بهذه التقنيات في مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث تستخدم بعض الأمهات المساعدات الصوتية لتنظيم المهام، بينما يعتمد الأبناء على روبوتات المحادثة للحصول على المساعدة في الدراسة أو للترفيه، وأحيانًا لمشاركة مشاعرهم.

كما عرضت منصة The Cut تجربة لإحدى الأمهات التي استعانت بعدة أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة تعليم أطفالها السبعة، والتسوق، وتنظيم الشؤون المالية، في وقت تعمل فيه شركات التكنولوجيا على تطوير أجهزة منزلية تعتمد على التفاعل الصوتي المستمر لتصبح جزءًا من الروتين اليومي للأسرة.

انتشار واسع بين الآباء والمراهقين

وتشير بيانات حديثة إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي داخل الأسرة لم يعد محدودًا، إذ أوضحت استطلاعات أجرتها معاهد متخصصة في شؤون الأطفال أن 81% من أولياء الأمور استخدموا أدوات رقمية لدعم بعض المهام المتعلقة بتربية الأبناء.

وفي السياق نفسه، كشف مركز بيو للأبحاث أن 64% من المراهقين يستخدمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة منتظمة، سواء لإنجاز الواجبات الدراسية أو للحصول على المعلومات أو لأغراض الترفيه.

هل يؤثر في العلاقات الأسرية؟

ويحذر دانييل تشانغ، رئيس فرق العمل في معهد ستانفورد، من أن المنزل يُعد البيئة الأكثر حساسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، لأن تأثيره لا يقتصر على المستخدم وحده، وإنما يمتد إلى جميع أفراد الأسرة من خلال التفاعل المستمر مع هذه التقنيات.

ويرى أن وجود مساعد ذكي داخل المنزل بشكل دائم قد يغير تدريجيًا طبيعة التواصل بين أفراد الأسرة، وطريقة اتخاذ القرارات اليومية، وهو ما يستدعي مزيدًا من الوعي بكيفية استخدام هذه الأدوات.

المراهقة مرحلة تستوجب الحذر

وتلفت الدكتورة آن ماهو، المتخصصة في علم نفس النمو، إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأماكن المشتركة داخل المنزل يختلف عن استخدامه بصورة فردية من قبل المراهقين.

وتوضح أن هذه المرحلة العمرية تعتمد بدرجة كبيرة على اكتساب المهارات الاجتماعية من خلال التفاعل المباشر مع الآخرين، محذرة من أن الإفراط في الاعتماد على روبوتات المحادثة قد يقلل من فرص بناء العلاقات الإنسانية الطبيعية وتنمية مهارات التواصل.

الخصوصية... المقابل الذي قد تدفعه الأسرة

ورغم المزايا التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسهيل إدارة شؤون المنزل، يرى خبراء أن هناك جانبًا آخر لا يقل أهمية، وهو حماية خصوصية المستخدمين.

وتؤكد سارة دولي أن هذه الأنظمة تعتمد على جمع كميات كبيرة من البيانات لفهم المستخدمين وتحسين الخدمات، وهو ما يعني أن كثيرًا من تفاصيل الحياة اليومية، والعادات، والاهتمامات، والمحادثات الأسرية قد تصبح جزءًا من البيانات التي يتم تحليلها، الأمر الذي يفرض على الأسر التعامل بحذر مع المعلومات التي تشاركها مع هذه التطبيقات، وتحقيق توازن بين الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الخصوصية.