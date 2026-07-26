السعودية : ٥ أغسطس المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور شمال الرياض

ينظم المركز الوطني للصقور بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 حتى 25 أغسطس المقبل، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

في مقره بمَلهم شمال مدينة الرياض.

وقد سجل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور حضورًا اقتصاديًا ودوليًا متناميًا، مدعومًا بارتفاع المبيعات وأعداد الصقور المبيعة، واتساع مشاركة مزارع الإنتاج والدول، ليواصل ترسيخ مكانته مرجعية دولية متخصصة في الصقور.

ويمثّل المزاد وجهة جاذبة للصقّارين من مختلف دول العالم، خصوصًا بعد إعلان المركز الوطني للصقور بتخصيص جميع أشواط مسابقاته لفئة (الفرخ) للصقور المبيعة في المزاد، ويشكل فرصة للصقارين والزوار للتعرف على نخبة الصقور المنتجة محليًا ودوليًا.

وقد حقق المزاد خلال عام 2025 نموًا في مبيعاته بنسبة 23%، لتتجاوز قيمتها 13 مليون ريال، مقابل أكثر من 10 ملايين ريال في عام 2024، فيما ارتفع عدد الصقور المبيعة بنسبة 27%، ليصل إلى 1103 صقور، مقارنة بـ872 صقرًا في العام السابق.

وامتد النمو إلى المشاركة الدولية، إذ استقطب المزاد 67 مزرعة إنتاج من 23 دولة، بزيادة بلغت 20% في عدد المزارع و21% في عدد الدول مقارنة بعام 2024، الذي شهد مشاركة 56 مزرعة من 19 دولة، فيما بلغ عدد المزارع المحلية المشاركة خلال العام الماضي 19 مزرعة.

وسجّل المزاد في عام 2025 بيع صقر من نوع "جير بيور سوبر وايت" بقيمة 1.2 مليون ريال، بوصفه أغلى صقر بيع خلال العام، في مؤشر يعكس قيمة الصقور المعروضة وجودة إنتاج المزارع المشاركة.

ويستعد المركز الوطني للصقور لتنظيم المزاد أغسطس المقبل، في مقره بمَلهم شمال مدينة الرياض، ليكون أولى فعالياته بعد صدور تنظيمه الجديد، وامتدادًا لمسيرة المزاد منذ انطلاقه عام 2021.

وتكشف مؤشرات الأعوام الماضية عن تطور حجم المزاد، إذ تجاوزت مبيعاته خلال عام 2024 حاجز 10 ملايين ريال، بعد بيع 872 صقرًا، مقارنة بأكثر من 8 ملايين ريال و642 صقرًا خلال عام 2023.

وفي عام 2022، شهد المزاد بيع 371 صقرًا بقيمة تجاوزت 2.5 مليون ريال، بمشاركة أكثر من 40 مزرعة إنتاج من 17 دولة، أما عام انطلاقه 2021، فسجّل مبيعات تجاوزت 8 ملايين ريال بعد بيع 443 صقرًا، وشهد صفقة بيع صقر "مثلوث جير بيور فرخ ألترا وايت" بقيمة 1.75 مليون ريال.

ويجسّد المزاد انتقال الصقارة من موروث وطني أصيل إلى سوق دولية منظّمة ذات موثوقية وقيمة اقتصادية وثقافية، ويعزّز حضور المركز الوطني للصقور مرجعيةً وطنية تقود تطوير منظومة الصقور، وتفتح أمام مزارع الإنتاج والمستثمرين فرصًا أوسع للنمو والوصول إلى الأسواق الدولية.

ولا تقتصر دلالة نمو المبيعات على حجم الصفقات، بل تمتد إلى تنامي حضور مزارع الإنتاج المحلية والدولية، واتساع قاعدة الصقارين والمهتمين، وتطوّر البيئة التنظيمية والتجارية المرتبطة بالصقور، بما يعزّز مكانة المملكة وجهةً عالميةً للصقور والصقارة.

ويتيح المزاد هذا العام لزواره الاطلاع على نخبة من سلالات الصقور المنتجة محليًا ودوليًا، من خلال أجنحة مزارع الإنتاج المشاركة، وأجنحة مستلزمات الصقور، إلى جانب وجهة المزاد التي تشهد منافسات البيع المباشر، والعروض التفاعلية، وجناح صقار المستقبل.