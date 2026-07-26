"ميلادينوف" يؤكد أهمية بنشر قوة دولية بالقطاع لتثبيت الاستقرار بقطاع غزة

أكد رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، أهمية نشر القوة الدولية لتثبيت الاستقرار بقطاع غزة .

وقال ميلادينوف- عبر حسابه على مننصة إكس اليوم/الأحد/: «أرحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة إسرائيل لتمكين نشر القوة الدولية للاستقرار في غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803".

واضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا نحو تعزيز الأمن والاستقرار في القطاع.. وأن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان المضي قدمًا في تنفيذ الخطة المكونة من 20 نقطة الخاصة بقطاع غزة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع العملية الانتقالية في القطاع.

جاء ذلك تعليقا على قرار

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بالموافقة على حزمة من الإجراءات الخاصة بقطاع غزة، تضمنت الموافقة على تسهيل نشر قوة دولية للاستقرار، في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي يرسم إطارا لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع، وإسناد إدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة وفق خارطة طريق تشرف عليها الوسطاء والمجتمع الدولي.