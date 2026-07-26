الإمارات: العدوان ضد الضفة الغربية يُعدّ أمراً استفزازياً وتحريضياً تجاه المسلمين

عبّرت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنّها مستوطنون إسرائيليّون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في طولكرم، ما يُعدّ أمراً استفزازياً وتحريضياً تجاه المسلمين وعملاً من أعمال التطرف.



وفي بيان لها ؛ حذرت وزارة الخارجية من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، حيث طالبت الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسبّبين بها.

وشددت على أن أي تقاعس عن ذلك سيُعتبر موافقة ضمنية، ما سيعمّق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار.



كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.



وأكدت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.