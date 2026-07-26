بشرى لأصحاب المعاشات.. التضامن تعلن تسهيلات جديدة في الصرف وتمويلات ميسرة

قال أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن البروتوكول بين بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد يأتي تحت عنوان "الشراكة من أجل المواطن المصري"، لافتا إلى أنه منذ تولي الدكتورة مايا مرسي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، وهي تحرص على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

التوسع في تقديم الخدمات المالية

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه من هذا المنطلق، جاء البروتوكول الموقع، يأتي في إطار التوسع في تقديم الخدمات المالية، وصرف المعاشات، والتمويلات من خلال مكاتب البريد.

تحقيق التكامل بين الجهتين

وأوضح أن مكاتب البريد منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، إذ يزيد عددها على 4700 مكتب، بينما يمتلك بنك ناصر الاجتماعي نحو 100 فرع فقط على مستوى الجمهورية، ومن ثم كان من الضروري تحقيق التكامل بين الجهتين بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

برامج الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من البروتوكول هو تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات والمستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية.

