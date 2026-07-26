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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شاهد عيان يكشف كواليس صادمة في جريمة الإسكندرية: الرائحة قادت لاكتشاف المأساة.. وما وجدناه داخل الشقة يفوق الوصف

جيران ضحية واقعة الإسكندرية
جيران ضحية واقعة الإسكندرية
محمد البدوي

كشف أحد جيران ضحية واقعة الإسكندرية تفاصيل جديدة حول الجريمة التي هزت الرأي العام، مؤكدًا أن بداية اكتشاف الحادث جاءت بعد انتشار رائحة قوية من داخل الشقة، ما أثار شكوك سكان العقار ودفعهم إلى التحرك.

اتحاد ملاك العقار

وأوضح أن رئيس اتحاد ملاك العقار حاول التواصل مع صاحبة الشقة أكثر من مرة، إلا أنه لم يتلق أي استجابة، الأمر الذي دفع السكان إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية بعد التأكد من أن الرائحة تنبعث من داخل الشقة.

وقال الجار، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، إن جميع السكان كانوا يعتقدون في البداية أن مكروهًا أصاب الضحية ووالدتها نتيجة تسرب غاز أو حادث عرضي، دون أن يتوقع أحد طبيعة المشهد الذي سيواجههم بعد فتح الباب.

كسر الباب والدخول إلى الشقة

وأضاف أن قوات الحماية المدنية حضرت إلى موقع البلاغ، وتمكنت من الاشتباه في وجود جثة داخل الشقة من خلال الرائحة المنبعثة، قبل أن تصل قوات المباحث وتتخذ قرارًا بكسر الباب والدخول إلى الشقة.

وأشار إلى أن حالة من الصدمة سيطرت على الجميع عقب اكتشاف الواقعة، موضحًا أن الأشخاص الذين دخلوا إلى الشقة خرجوا تباعًا وعلامات الذهول بادية على وجوههم، ولم يتمكن أي منهم من وصف ما شاهده.

البحث الجنائي والنيابة العامة

وأضاف أنه دخل الشقة للحظات، لكنه لم يستطع البقاء بسبب الرائحة الشديدة، مؤكدًا أنه شاهد أشلاءً بشرية على الأرض قبل أن يغادر المكان، لتبدأ بعدها فرق البحث الجنائي والنيابة العامة والطب الشرعي مباشرة إجراءات المعاينة والتحقيق.

وفي ختام حديثه، أشار الجار إلى أن الضحية كانت تبدو في بعض الأحيان مختلفة في طريقة تعاملها مع الآخرين، قائلاً إنها كانت "تبدو وكأنها شخصيتان في شخص واحد"، مضيفًا أن هناك أمورًا لم يكن يتخيلها أحد قبل وقوع هذه الجريمة.

جيران ضحية واقعة الإسكندرية واقعة الإسكندرية اتحاد ملاك العقار الإسكندرية

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