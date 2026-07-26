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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جار المتهمة بإنهاء حياة أمها بالإسكندرية: بدأنا نشم رائحة غريبة.. وخلافات سابقة جعلتنا نخشى طرق بابها

جار سالي المتهمة
جار سالي المتهمة
محمد البدوي

روى أحد جيران السيدة سالي، المتهمة بإنهاء حياة أمها  المسنة داخل شقتها بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل الأيام التي سبقت اكتشاف الواقعة، مؤكدًا أن سكان العقار لاحظوا انبعاث رائحة قوية وغريبة من المبنى، لكنهم ترددوا في طرق باب شقتها بسبب خلافات سابقة معها.

السبب أكياس القمامة

وقال الجار خلال حواره مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل والمذاع عبر قناة صدى البلد إن الرائحة بدأت في الظهور منذ يوم الجمعة واستمرت خلال يومي السبت والأحد، موضحًا: “كل سكان البيت ابتدوا يشموا ريحة قوية، وسألنا عامل النظافة إذا كان السبب أكياس القمامة، لكنه أكد إن مفيش حاجة”.

 احتكاك بسبب المشاكل

وأضاف أن السكان تداولوا الأمر عبر مجموعة العمارة، ورجح بعضهم أن تكون الرائحة صادرة من إحدى الشقق، لكنه لم يرغب في التوجه بنفسه إلى باب شقة سالي، قائلًا: “كنت خايف يحصل أي احتكاك بسبب المشاكل اللي كانت بينا قبل كده، ومكنتش عايز أعرّض نفسي أو أولادي لأي أذى”.


وأشار إلى أن عددًا من الجيران أصبحوا يتجنبون التعامل معها بعد خلافات سابقة داخل العقار، والسكان حاولوا البحث عن مصدر الرائحة حتى بدأت تخف تدريجيًا بعد إزالة بعض المخلفات الموجودة أمام إحدى الشقق.


وتحدث عن خلافات سابقة داخل العقار بشأن كاميرات المراقبة، موضحًا أن اعتراضات على وجودها أدت إلى تعطل نظام التسجيل، وهو ما حال – بحسب روايته – دون الرجوع إلى تسجيلات قد توثق بعض الوقائع التي شهدها المبنى.

جار سالي المتهمة نهال طايل تفاصيل برنامج تفاصيل الإسكندرية

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