تفاصيل جديدة من التحقيقات في قضية مقتل سيدة على يد ابنتها بسيدي بشر بالإسكندرية

واصلت جهات التحقيق بالإسكندرية استجواب المحامية المتهمة بقتل والدتها داخل شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر شرق المحافظة، حيث أدلت باعترافات جديدة كشفت خلالها عن روايتها لملابسات الواقعة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات الجارية لكشف جميع تفاصيل القضية.

ووفقًا لما جاء بأقوال المتهمة في التحقيقات، فإن علاقتها بوالدتها كانت طبيعية حتى الأيام الأخيرة التي سبقت الحادث، مؤكدة أنهما كانتا تخرجان معًا بصورة معتادة، كما كانت ترافقها إلى المستشفى لمتابعة حالتها الصحية، ولم تشهد العلاقة بينهما خلافات جوهرية خلال الفترة الماضية.

وأضافت، بحسب التحقيقات، أن خلافًا عائليًا وقع بينهما قبل ارتكاب الواقعة، تطور إلى مشادة كلامية بعد أن وجهت إليها والدتها عبارات اعتبرتها مسيئة، من بينها تشبيهها بوالدها، مشيرة إلى أنها حاولت إقناع والدتها بالإقامة معها إلا أنها رفضت.

وأشارت المتهمة إلى أن المشادة انتهت باعتدائها على والدتها، التي سقطت على الأرض فاقدة للوعي، مؤكدة أنها حاولت إفاقتها وبقيت بجوارها لفترة، كما ذكرت أنها استغاثت بأحد الجيران دون أن تتلقى استجابة، قبل أن تتيقن من وفاتها في وقت لاحق.

وأضافت المتهمة، وفقًا لما هو ثابت بمحاضر التحقيق، أنها أقدمت بعد ذلك على تقطيع الجثمان في محاولة لإخفاء آثار الجريمة، وهو ما تباشره جهات التحقيق بالفحص إلى جانب باقي الأدلة والتقارير الفنية.

وكانت نيابة منتزه أول بالإسكندرية قد أصدرت قرارًا بإحالة المتهمة إلى مستشفى المعمورة للطب النفسي، لإعداد تقرير عن حالتها النفسية والعقلية وبيان مدى مسؤوليتها الجنائية، كما سبق أن أمرت بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ولا تزال جهات التحقيق تواصل استكمال إجراءاتها القانونية، من خلال سماع أقوال الشهود، وفحص الأدلة وتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي، للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، مع التأكيد على أن ما ورد يمثل أقوالًا منسوبة إلى المتهمة خلال التحقيقات، بينما يظل الفصل النهائي في القضية من اختصاص المحكمة.