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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار حبس المتهم بقتل شاب بسبب تحميل الركاب بالإسكندرية 15 يومًا

المجنى عليه
المجنى عليه
أحمد بسيوني

أمرت جهات التحقيق المختصة بالإسكندرية بتجديد حبس السائق المتهم بإنهاء حياة شاب في منطقة الساعة شرق المحافظة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية التي تعود إلى خلاف نشب بين الطرفين حول أولوية تحميل الركاب، وانتهى بجريمة قتل باستخدام سلاح أبيض.

وتكثف النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، حيث تواصل سماع أقوال الشهود، ومناقشة التحريات الأمنية، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين سائقين في منطقة الساعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث تبين مقتل الشاب "ك.و.ا"، 18 عامًا، إثر إصابته بطعنة نافذة.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم وضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الواقعة بدأت بخلاف حول أولوية تحميل أحد الركاب، قبل أن تتصاعد إلى مشادة كلامية ثم اشتباك، انتهى بقيام المتهم بتسديد طعنة للمجني عليه، أسفرت عن وفاته في موقع الحادث.

وتستكمل جهات التحقيق إجراءاتها القانونية في القضية، لحين الانتهاء من جميع التحقيقات والتصرف النهائي فيها وفقًا لأحكام القانون.

الساعه سيدى بشر المجنى عليه الإسكندرية تحميل ركاب الجانى

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