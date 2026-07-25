قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عريس في الإسكندرية

جددت جهات التحقيق المختصة بمحافظة الإسكندرية حبس المتهم في واقعة مقتل الشاب محمد ع.أ، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاستكمال التحقيقات في القضية التي شهدتها منطقة سيدي بشر شرق المحافظة، وأسفرت عن مصرع المجني عليه إثر إصابته بطعنة نافذة.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة، حيث كلفت أجهزة البحث الجنائي باستكمال التحريات، إلى جانب مناقشة الشهود ومراجعة الأدلة الفنية والتقارير الخاصة بالقضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع اعتداء بسلاح أبيض على شاب بمنطقة سيدي بشر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة المجني عليه بطعنة نافذة في القلب، فارق على إثرها الحياة.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، بينما تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأوضحت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، بعدما تدخل الأخير في وقت سابق لفض مشادة بين المتهم وأحد جيرانه، قبل أن تتجدد الخلافات، ويقوم المتهم باستيقاف الشاب والاعتداء عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي المنطقة عقب الحادث، خاصة أن المجني عليه كان يستعد لإتمام زفافه خلال أسابيع قليلة، قبل أن تنتهي حياته في واقعة مأساوية، فيما تستمر النيابة العامة في استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات القضية.