تحذيرات من خطر يهدد أولادك | هل تتحرش روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمراهقين؟ .. كيف يحدث التلاعب النفسي الرقمي؟
بث مباشر لخطبة الجمعة بالعاصمة الإدارية
عطل مفاجئ بقطار ببني سويف يتسبب في توقف جزئي لحركة القطارات
الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الخضروات والفاكهة صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

سعر الخضروات
محمد يحيي

أظهرت اسعار الخضروات والفاكهة مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 31-10-2025 داخل سوق العبور للجملة

سعر الخضروات اليوم

وسجل سعر الخضار مع أول تعاملات اليومية؛ بمختلف الأصناف .

سعر الطماطم والبطاطس

بلغ سعر كيلو الطماطم نحو 12 جنيه و البطاطس 17 جنيه للكيلو و البصل الأبيض 12 جنيه و الأحمر 9 جنيهات للكيلو و الكوسة 10 جنيهات و الجزر بنحو 14 جنيه للكيلو و الفاصوليا 25 جنيه للكييلو.

سعر الباذنجان والفلفل

وصل سعر كيلو الباذنجان البلدي نحو 7 جنيهات و الباذنجان الرومي 8 جنيهات للكيلو والأبيض بـ7 جنيهات والفلفل الرومي 12 جنيه و الحام 9 جنيهات والفلفل الألوان 35 جنيه.

الملوخية والخيار

بلغ سعر رابطة الملوخية 9 جنيهات والفلفل الصوب 10 جنيهات للكيلو و البامية 40 جنيه للكيلو والسبانح 14 جنيه للكيلو والقلقاس 12 جنيه للكيلو والبطاطا 8 جنيهات والثوم 60 جنيه و اللفت 6 جنيهات

سعر الفاكهة

واظهرت أسعار الفاكهة استقرار في مستهل تعاملات اليوم بمختلف الأصناف حيث

سعر البرتقال و اليوسفي

وصل سعر البرتقال البلدي 12 جنيه والبرتقال السكري 14 جنيه و أبو سرة 20 جنيه واليوسفي 15 جنيه للكيلو والجريب فروت 20 جنيه والليمون الحلو 20 جنيه والبلدي 20 جنيه و الليمون الأضاليا 9 جنيهات .

سعر العنب والتفاح 

بلغ سعر كيلو العنب الأحمر الرومي 27 جنيه و العنب الأصفر 150 جنيه والأسود بـ150 جنيه والتفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه والتفاح الجولدن 80 جنيه والتفاح السوري اللبناني 80 جنيه.

سعر البلح

بلغ سعر كيلو البلح السماني 16 جنيه و البلح الزغلول 27 جنيه و البلح الرملي 26 جنيه و السيوي 70 جنيه و التين البرشومي 26 جنيه و الجوافة 17 جنيه والرومان 27 جنيه و الكانتلوب 17 جنيه للكيلو

سعر الخضروات اليوم سعر الخضروات والفاكهة سعر الخضروات في سوق العبور اخبار مصر مال واعمال سعر الطماطم اليوم سعر البصل سعر البطاطس سعر الخيار سعر كيلو التفاح اليوم سعر البرتقال سعر الجوافة

