سعر الخضروات والفاكهة صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

أظهرت اسعار الخضروات والفاكهة مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 31-10-2025 داخل سوق العبور للجملة

سعر الخضروات اليوم

وسجل سعر الخضار مع أول تعاملات اليومية؛ بمختلف الأصناف .

سعر الطماطم والبطاطس

بلغ سعر كيلو الطماطم نحو 12 جنيه و البطاطس 17 جنيه للكيلو و البصل الأبيض 12 جنيه و الأحمر 9 جنيهات للكيلو و الكوسة 10 جنيهات و الجزر بنحو 14 جنيه للكيلو و الفاصوليا 25 جنيه للكييلو.

سعر الباذنجان والفلفل

وصل سعر كيلو الباذنجان البلدي نحو 7 جنيهات و الباذنجان الرومي 8 جنيهات للكيلو والأبيض بـ7 جنيهات والفلفل الرومي 12 جنيه و الحام 9 جنيهات والفلفل الألوان 35 جنيه.

الملوخية والخيار

بلغ سعر رابطة الملوخية 9 جنيهات والفلفل الصوب 10 جنيهات للكيلو و البامية 40 جنيه للكيلو والسبانح 14 جنيه للكيلو والقلقاس 12 جنيه للكيلو والبطاطا 8 جنيهات والثوم 60 جنيه و اللفت 6 جنيهات

سعر الفاكهة

واظهرت أسعار الفاكهة استقرار في مستهل تعاملات اليوم بمختلف الأصناف حيث

سعر البرتقال و اليوسفي

وصل سعر البرتقال البلدي 12 جنيه والبرتقال السكري 14 جنيه و أبو سرة 20 جنيه واليوسفي 15 جنيه للكيلو والجريب فروت 20 جنيه والليمون الحلو 20 جنيه والبلدي 20 جنيه و الليمون الأضاليا 9 جنيهات .

سعر العنب والتفاح

بلغ سعر كيلو العنب الأحمر الرومي 27 جنيه و العنب الأصفر 150 جنيه والأسود بـ150 جنيه والتفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه والتفاح الجولدن 80 جنيه والتفاح السوري اللبناني 80 جنيه.

سعر البلح

بلغ سعر كيلو البلح السماني 16 جنيه و البلح الزغلول 27 جنيه و البلح الرملي 26 جنيه و السيوي 70 جنيه و التين البرشومي 26 جنيه و الجوافة 17 جنيه والرومان 27 جنيه و الكانتلوب 17 جنيه للكيلو