وصول وزيرة التضامن إلى مجلس النواب للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصالات

وصلت، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، إلى مجلس النواب لحضور اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعقد اللجنة بعد قليل جلسة استماع برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، بشأن توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى.

وينعقد الاجتماع بحضور الفنان أحمد زاهر بطل مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتعقد اللجنة جلسات استماع اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، على رأسها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، لعرض رؤاهم بشأن التوجيه الرئاسي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة 2026، والمتعلق بتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي.

ومن المقرر أن يشارك في جلسات الاستماع رؤساء المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والازهر والكنيسة، في إطار حوار مؤسسي شامل يهدف إلى الخروج بتشريع متوازن يراعي الأبعاد التربوية والاجتماعية والتكنولوجية.

ووصل منذ قليل، الفنان أحمد زاهر، إلى مقر مجلس النواب، وذلك للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس برئاسة النائب أحمد بدوي.

في إطار أولى جلساتها النقاشية تمهيدا لإعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال للتكنولوجيا.ومن المقرر أن يحضر الاجتماع عدد من الوزراء، في مقدمتهم وزير التربية والتعليم ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات التعليم الرقمي والأمن السيبراني وحماية الطفل.وتُعد هذه الجلسة الأولى في سلسلة من الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة لمناقشة أبعاد الملف التشريعي والاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية قبل صياغة مشروع القانون النهائي.

يشار إلى أن الفنان أحمد زاهر بالدور الذي يقدمه مسلسل “لعبة وقلبت بجد”، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجح في تسليط الضوء على المخاطر الجسيمة للألعاب الإلكترونية، وتحديدًا لعبة “روبلوكس”.

وأوضح أحمد زاهر، أن العمل الفني يهدف إلى تنبيه الأسر المصرية لما قد يواجهه الأطفال في العوالم الافتراضية، مؤكدًا أن الفن وسيلة قوية لحماية الأجيال القادمة.