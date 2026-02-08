مصلحة الضرائب العقارية: 2 مليون وحدة من أصل 55 مليونا ستدفع ضرائب

أكد أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه بعد تعديل القانون من المتوقع وجود 2 مليون وحدة يستحق عليها دفع ضرائب عقارية، كما أنه من المتوقع تحصيل إيرادات منها بحوالى 20 مليار جنيه.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة حساب ختامى 24/25 ومناقشة حساب ختامى مصلحة الضرائب العقارية 2024/2025.

19 ألف موظف في مصلحة الضرائب العقارية

ولفت الصادق إلي أن هناك 19 ألف موظف في مصلحة الضرائب العقارية يعملون في مختلف محافظات الجمهورية.

كان أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ذكر أن الثروة العقارية في مصر تقدر بـ 55 مليون وحدة منهم 47 مليون وحدة سكنية و8 ملايين وحدة بين تجارى وسكن تانى ومساكن مصيفية.